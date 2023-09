In League of Legends schafft ein Champion etwas Ungewöhnliches. Ein besonderer Darkin-Champion wird nun fast genauso häufig gebannt wie Zed. Aktuell dominiert Naafiri gleich zwei Lanes und ist dabei ziemlich nervig. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Um welchen Champion geht’s? In der faszinierenden Welt von League of Legends hat ein besonderer Champion für Aufsehen gesorgt und spielt mittlerweile eine besondere Rolle: Nahezu genauso häufig wie der gefürchtete Bannkönig Zed wird nun ein ganz besonderer Darkin-Champion vom Spielfeld verbannt.

Dieser aufstrebende Stern trägt den klangvollen Namen „Naafiri“ und stellt die bisherigen Machtverhältnisse in League of Legends auf den Kopf.

Wenn ihr euer Wissen über League of Legends auf die Probe stellen möchtet, eirft einen Blick auf einige interessante Fakten über das Spiel, die nur eingefleischte Veteranen kennen:

Naafiri steht ganz weit oben auf der Bannliste, überholt fast Zed

Doch was macht Naafiri so außergewöhnlich und mächtig? Sie hat sich als wahre Allzweckwaffe erwiesen, die gleich in 3 verschiedenen Rollen dominieren kann. Ob im Jungle, auf der oberen oder mittleren Lane – aktuell behauptet sie sich vor allem auf Top und Mid und das auf beeindruckende Weise.

Die aktuellen Statistiken von U.GG zeigen, dass Naafiri mit einer Bannrate von 39,5 % (Stand: 03.09.23) Zed dicht auf den Fersen ist, der derzeit eine Bannrate von 39,7 % (Stand: 03.09.23) aufweist.

Naafiri, der Hund der hundert Bisse, zählt wie Kayn und Varus zu den Darkin-Champions. Im Gegensatz zum Assassinen Zed soll ihr Gameplay leichter zu erlernen sein. Naafiri verkörpert eine anfängerfreundliche Assassine, die jedoch, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, einiges an Können erfordert.

Ihre Fähigkeit zur schnellen Fortbewegung durch Dashes und der zusätzliche Geschwindigkeitsschub, den sie in ihrer ultimativen Fähigkeit erhält, machen sie zu einer Gefahr und verleihen ihr eine unglaubliche Mobilität. Dies bereitet so manchem ADC-Spieler und Magier Kopfzerbrechen.

Ein weiterer Aspekt, der Naafiri so stark macht, ist ihre relative Neuheit im Spiel. Viele Spieler haben noch nicht vollständig verstanden, wie man effektiv gegen sie spielt. Mit der Zeit wird sich vermutlich ihre Stärke stabilisieren, sobald mehr League of Legends-Spieler ihr Kit durchschauen und Gegenmaßnahmen entwickeln. Insbesondere auf der Top-Lane zeigt sie derzeit eine bemerkenswerte Dominanz.

Es bleibt äußerst spannend zu beobachten, wie sich die Entwicklung von Naafiri in dieser Season fortsetzt und ob sie ihren festen Platz in der Rangliste der am häufigsten gesperrten Champions behält.

Für eingefleischte Naafiri-Fans ist dies vielleicht eine enttäuschende Nachricht, da sie im Ranked-Modus aufgrund ihrer häufigen Bannung nur schwer zu spielen ist.

Wie denkt ihr über Naafiri? Sollte sie im Jungle gestärkt werden oder ist sie auf den Lanes gut aufgehoben? Findet ihr, dass sie im aktuellen Zustand balanced ist?

Mehr zu LoL: Diese 3 Champions sind richtig beliebt, obwohl sie die meisten Matches verlieren