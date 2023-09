LoL: Nach Patch verwandelt sich Toplaner in einen Midlane-Tyrann, Winrate steigt sprunghaft an

Der Patch 13.17 von League of Legends verwandelt einen Toplaner plötzlich in eine unbesiegbare Midlane-Bestie. Aktuell dominiert der Barbarenkönig höchstpersönlich die Midlane. Mein MMO verrät euch, was dahinter steckt.

Um welchen Champion geht’s? Die Rede ist von Tryndamere. Dieser Champion hat enorme Buffs im Patch 13.17 bekommen. Das Balancing der mittlerweile 164 Champions scheint eine schwierige Aufgabe zu sein. Selbst kleine Änderungen können einen riesigen Dominoeffekt auf die Spielbalance haben. So kann eine Meta komplett ins Schwanken geraten.

Hier könnt ihr das Video zum neu-angekündigten Champion „Briar” sehen:

Nach Buffs dominiert Tryndamere die Midlane

Diese Buffs/Nerfs hat Tryndamere bekommen:

Zusätzliche Angriffsreichweite: Von 125 auf 175 angehoben. Darius und Trundle haben etwa auch eine Reichweite von 175.

Seine Basis-AD wurde von 72 auf 68 gesenkt.

Wie sieht die Winrate aus? Eigentlich zählt Tryndamere zu den klassischen Toplanern, doch aktuell dominiert er sowohl die Toplane als auch die Midlane.

Neben Garen mit einer Winrate von 53,66 % für alle Ränge (via U.GG Stand: 01.09.23) sitzt Tryndmere ihm dicht auf den Fersen mit einer Winrate von 53,41 % für alle Ränge (Stand: 01.09.23).

Schaut man sich die Statistiken in Diamant an, so dominiert er sogar mit einer Winrate von 56,52 % (Stand: 01.09.23). Auch in Bronze schafft er es auf 55,81 % (Stand: 01.09.23). Wie es aussieht, scheint Tryndamere sowohl in den niedrigeren Rängen als auch in höheren Rängen erstaunlich gut zu performen.

Auch auf der Toplane sieht es für Tryndamere nicht schlecht aus, mit einer Winrate von 51,39 % für alle Ränge (Stand: 01.09.23).

Woran liegt es? Hand aufs Herz, jeder hatte schonmal gegen Tryndamere seine Problemchen – er hatte schon einige starke Zeiten. Wir erinnern uns an die Zeiten von 2021, wo Midlane-Tryndamere uns in Furcht und Schrecken versetzte. Profispieler „Nemesis“ spammte damals Tryndamere in der Midlane, woraufhin viele Spieler zum Champion griffen.

Durch seinen jetzt “längeren” Arm stellt er eine große Bedrohung im Duell dar. Tryndamere kann durch seine zusätzliche Reichweite früher einen Hit landen als die meisten Nahkampf-Champions. Auch gegen Magier kann er ziemlich nervig sein, was ihn als Midlaner attraktiv macht.

Gegen Tryndamere zu spielen, kann schon mal für Frustration sorgen. Sein Schaden ist übel, er kommt immer wieder an einen ran, verlangsamt und seine Ulti rettet ihm immer wieder aufs Neue den … Allerwertesten.

Es ist unwahrscheinlich, dass Tryndamere die hohe Winrate halten wird. So schnell wie die Buffs kommen, so schnell wird auch wieder zu gegebener Zeit der Nerf-Hammer von Riot geschwungen. In den nächsten Wochen kann sich also seine Dominanz wieder ändern.

Mehr zu League of Legends: Diese 3 Champions sind richtig beliebt, obwohl sie die meisten Matches verlieren