LoL: Auf Bronze dominiert ein Champion die Midlane, der da eigentlich nicht hingehört

League of Legends hat in seinem Ranglisten-Modus mehrere Ränge, die die Spieler in ihren Skills unterteilen. Je weiter runter man geht, desto schwächer werden die Spieler bezüglich mechanischem Skill. In Bronze dominiert aktuell ein unkonventioneller Champion, der vor allem für seine Stumpfheit bekannt ist.

Um welchen Champion handelt es sich? Der Champion Garen ist von Anfang an in LoL dabei und war immer dafür bekannt, dass er unglaublich stumpf ist.

Hat einen hohen passiven Heal

Kann Gegner verstummen

Ist selbst sehr tanky, verursacht aber durch seine E-Fähigkeit und seine Ultimate massiven Schaden.

Keine seiner Fähigkeit erfordert mechanisches Können

Eigentlich ist Garen ein klassischer Toplaner, doch anscheinend dominiert er auch die Midlane in Bronze. Mit einer Winrate von 55,66 % (via. U.GG Stand: 31.08.2023) ist er zwar nur Platz 4 der besten Champions der Rolle, über 55 % ist dennoch eine unglaublich hohe Winrate.

Stumpf ist Trumpf

Woran liegt das? Viele Mages sind aktuell auf einem eher schlechten Stand und werden von Assassinen dominiert. Sie haben kaum Tools, um sich zu wehren oder viele Skill-Shots, die aber erfordern, dass man diese trifft. Und selbst wenn man sie trifft, kann sich Garen in kürzester Zeit heilen, wenn er für kurze Zeit nicht getroffen wird.

Garen rennt dementsprechend einfach auf die meist immobilen Midlaner darauf und tötet sie schnell. Mit seiner Ultimate kann er sogar Gegner mit recht viel Leben exekutieren. Dementsprechend ist er auch ein frustrierendes Match-Up. Kennt man Garen aber und kann ihn konsequent stunnen, dann ist er weniger eine Gefahr.

Schaut man sich die Statistiken in Silber an, dann ist er auf der Midlane nicht mal mehr präsent. Dafür ist aber Tryndamere ganz oben, der eine ähnliche Strategie verfolgt. Kurioserweise ist Garen aber ab Platin wieder ganz weit oben, dementsprechend scheint er wohl in der aktuellen Midlane-Meta einen erfolgreichen Platz gefunden zu haben.

Diese Dominanz kann sich aber in den nächsten Wochen wieder ändern, denn im heutigen Patch werden einige Midlaner wieder gebufft und einige Assassinen generft, wodurch wir vielleicht wieder eine Mage-basierte Midlane sehen.

