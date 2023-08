Den neuen Champion von LoL kontrolliert das Spiel selbst für euch und das kann böse enden

Riot hat endlich den neuen Champion in League of Legends vorgestellt. Briar sieht zwar harmlos aus, ist aber eigentlich eine Art Vampir, der unstillbaren Hunger verspürt. Wir stellen euch den neuen Jungler vor und zeigen euch ihre Fähigkeiten.

Was ist Briar für ein Champion? Briar war ein Experiment einer Untergrundorganisation in Noxus und erinnert am ehesten an ein Vampir-ähnliches Wesen. Sie hat unstillbaren Hunger nach Blut und Opfern, und dies wird auch in ihrem Kit und ihren Fähigkeiten deutlich.

Passive Fähigkeit

Sie hat keine automatische Lebenspunkteregeneration, wie andere Champions. Stattdessen bringen ihre Angriffe und Fähigkeiten Gegner zum Bluten. Der Blutungseffekt heilt sie und skaliert mit fehlendem Leben.

Q-Fähigkeit

Das ist ein Point and Click -Gap Closer. Sie springt auf ein Ziel, verursacht Schaden und stunt den Gegner. Gleichzeitig reduziert sie die Rüstung des Gegners, und die Priorisierung ihres Blutrausches kann sie dadurch wechseln.

W-Fähigkeit

Das ist die zentrale Fähigkeit von Briar. Aktiviert man die Fähigkeit, gerät Briar in einen Blutrausch und greift automatisch den nächsten Gegner an, den sie auch durchgehend verfolgt. Ihr selbst könnt ohne Fähigkeiten nichts daran ändern. Während dem Blutrausch erhaltet ihr Angriffs- und Lauftempo und eure normalen Angriffe erhalten Flächenschaden.

Aktiviert ihr die W-Fähigkeit im Blutrausch erneut, dann beißt ihr ein Stück von eurem Gegner ab, heilt euch und verursacht zusätzlichen Schaden.

E-Fähigkeit

Ihre E-Fähigkeit beendet den Blutrausch. Ihr könnt sie aufladen und sie verursacht Schaden und eine Verlangsamung. Lädt Briar die Fähigkeit auf, dann erhält sie weniger Schaden und heilt sich. Lädt man die E komplett auf, werden Gegner zurückgestoßen, und wenn sie an eine Wand geschossen werden, sogar gestunt – ähnlich wie bei der Gnar Ultimate.

R-Fähigkeit

Briar kickt einen Stein. Trifft sie einen Gegner, fliegt sie sofort dorthin, erschreckt alle Gegner drumherum und ist automatisch im Blutrausch. Zusätzlich dazu erhält sie Lebensraub, Resistenzen und Lauftempo. Die Reichweite der Fähigkeit ist fast global und beträgt 10.000.

Ein animiertes Video zum Champion seht ihr hier:

Leichte Mechaniken, aber schwere Entscheidungen

Wie spielt man Briar? Briar soll vor allem ein aggressiver Champion werden, der von Tower Dives und schnellen Ganks profitiert. Ihre Fähigkeiten sind als Mechaniken recht simpel und intuitiv einzusetzen. Das macht sie jedoch nicht zu einem einfachen Champion.

Auch der Champion Naafiri war auf der mechanisch einfacheren Seite.

Der Fokus bei ihr liegt auf den Entscheidungen, die man trifft. Der Blutrausch-Modus ist zwar ein starkes Tool, aber habt ihr gerade die E-Fähigkeit auf Cooldown, rennt Briar auch einfach in einen Tower mit dem Gegner rein und könnte sterben. Ihr könnt dabei nichts dagegen tun, nur zuschauen, wie ihr sterbt.

Deshalb ist beim Spielen von Briar wichtig, dass man genau weiß, wann man etwas nicht tut. Durch ihre Gap-Closer und Schnelligkeit sowie durch ihre Passive ist sie für den Jungle ausgelegt. Aber auch auf der Toplane könnte man sie wahrscheinlich öfter mal sehen, je nachdem, wie gut ihr Selbstheal auf der Lane funktioniert.

Welche Champions countern Briar? Dadurch, dass sie sich selbst durch Blutungen heilt und dementsprechend von Lebensraub profitiert, können Tanks mit Items wie Dornenpanzer ein starker Counter gegen sie sein. Aber auch starker CC countert sie vor allem, wenn sie versucht, euch im Blutrausch zu erledigen.

Wann erscheint Briar? Auf dem PBE, dem Testserver von LoL, sollte sie nächste Woche zum 6. oder 7. September erscheinen. Ihr Release auf dem Live-Server findet mit Patch 13.18 statt, also voraussichtlich am 13. September.

Spielbar ist sie erfahrungsgemäß dann am Abend vom 14. September.

Vermutlich wird Briar auch wegen ihres Designs ein beliebter Champion sein, zumindest beliebter als diese hier:

