Riot bannte ihn einst lebenslang in LoL, jetzt ist er ihre letzte Hoffnung

Der Spieler Tyler1 gehört zu den kontroversesten Spielern von League of Legends. Und Riot Games hat sich nun an ihn gewandt, um die sinkenden Zuschauerzahlen der LCS zu retten.

Um wen geht es hier? Hierbei handelt es sich um Tyler Tyler1 Steinkamp, der zu den kontroversesten Spielern von League of Legends gehört. Im Jahr 2016 wurde der Streamer ursprünglich auf Lebenszeit gebannt, wie ein Video auf seinem YouTube-Kanal zeigt.

Das hatte zur Folge, dass er keinen LoL-Account mehr besitzen durfte, andernfalls würde dies ebenfalls direkt zum Bann führen. Nun wandte sich Riot jedoch an Tyler1, um eine ganz bestimmte Liga zu retten.

Tyler1 war zu toxisch, jetzt soll er die Zuschauerzahlen pushen

Warum wurde Tyler1 gebannt? Der Streamer wurde damals für extrem toxisches Verhalten gebannt. Es kam vor, dass er Spiele gestreamt hat, in denen er absichtlich verloren hat. Das spricht gegen den Verhaltenskodex von League of Legends. Auch das Anschreien seiner Mitspieler während der Livestreams trug nicht gerade zu einem guten Ruf bei Riot bei.

Nach seinem Bann streamte Tyler1 die Spiele anderer Spieler und organisierte Turniere mit der Community. Für diesen Einsatz und „nach 613 Tagen intensivster Reha“ hat Riot ihn dann 2018 belohnt, indem sie die Sperre aufhoben und dem Streamer eine zweite Chance gaben.

Riot geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter und arbeitet offiziell mit dem Streamer zusammen, indem er die LCS co-streamen darf.

Wieso darf Tyler1 die LCS co-streamen? Ein Faktor dürfte sein, dass Tyler1 weltweit zu den größten LoL-Creators gehört und sich vor allem in Amerika eine große Zuschauerschaft aufgebaut hat. Alleine auf Twitch hat er über 5 Millionen Follower und im Durchschnitt 15.000 Zuschauer (via sullygnome.com).

Der Hauptgrund für die Zusammenarbeit dürfte jedoch der Rückgang der Zuschauerzahlen der LCS sein. In der nordamerikanischen Liga sieht es in den letzten Jahren nicht allzu rosig aus:

Im Spring Split 2024 erreichte man im Peak 246.000 Zuschauer (via Esports Charts)

Im Jahr 2019 waren es mit 599.000 Zuschauern noch mehr als doppelt so viele (via Esports Charts)

Was ist das Ziel von Riot? Das Ziel für Riot könnte also sein, die Zuschauerzahlen mit Tyler1 wieder in die Höhe zu treiben. Dies scheint nicht unrealistisch zu sein, da er eine riesige Community mitbringt und das Konzept des Co-Streamings bereits für andere Ligen wie die LEC ein voller Erfolg war. In einem Interview mit Tolkin und dem Chef der LEC haben wir über den Stellenwert des Co-Streamings gesprochen: Früher haben viele LoL in Deutschland übertragen, heute ist es nur einer – Wir sprechen mit Twitch-Streamer Tolkin und dem LEC-Chef