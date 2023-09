LoL: Südkorea schickt seit 2019 fast immer dieselben 4 Midlaner zu den Worlds

In League of Legends starten im Oktober die Worlds 2023. Vier starke Midlaner, die seit 2019 fast alle WM-Plätze Südkoreas beansprucht haben, stehen dieses Jahr erneut in den Startlöchern.

Wann starten die League of Legends Worlds? Die League of Legends Worlds 2023 sind für den 10. Oktober geplant und markieren damit den Start des wohl größten und spannendsten Events im League of Legends-Kalender.

In diesem Jahr wird Südkorea erneut vier gefürchtete Midlaner zur Weltmeisterschaft entsenden. Seit 2019 haben diese vier Spieler fast jeden WM-Platz in Korea für sich beansprucht, und sie stehen im Zentrum des Geschehens.

Hier könnt ihr den beliebten Worlds-Song „Rise“ hören, um euch schonmal einzustimmen:

Bei 18 Gelegenheiten besetzten 4 Spieler 17-Mal die Midlane

Welche Midlaner sind gemeint?

Die prominenten Midlaner, auf die ihr euch freuen könnt, sind:

Showmaker (Dplus KIA)

Bdd (KT Rolster)

Chovy (Gen. G)

Faker (T1)

Ihre Namen sind nicht nur in Südkorea, sondern weltweit Synonyme für exzellente Midlane-Performance geworden. Diese vier Midlaner werden bestimmt für einige spektakuläre Momente und entscheidende Plays bei den Worlds 2023 sorgen.

Von den 18 Teams, die die LCK in den letzten fünf Saisons zur Weltmeisterschaft geschickt hatte, hatten 17 einen dieser erstklassigen Midlaner in ihrer Startaufstellung. Diese beeindruckende Dominanz spricht Bände über die Qualität und Konstanz dieser Spieler.

Es gab jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme: Zeka, der 2022 DRX als ihren Start-Midlaner vertrat. Zeka wurde durch seine herausragenden Leistungen in der Gruppenphase, im Viertelfinale und im Halbfinale bekannt und trug maßgeblich zum beeindruckenden Lauf von DRX im Turnier bei: DRX gewann 2022 spektatkulär die Worlds gegen T1 und Faker.

Doch 2023 stehen wieder die legendären Midlaner Faker, Showmaker, Bdd und Chovy im Fokus. Es ist passend, dass das Turnier zum ersten Mal seit 2018 wieder in Korea ausgetragen wird.

Die Worlds 2023 bedeuten die Rückkehr des größten Wettbewerbs in League of Legends nach Südkorea. Das letzte Mal, als Südkorea Gastgeber war, fand die Weltmeisterschaft 2018 statt, bei der Invictus Gaming (China) den Titel gegen Fnatic (Europa) gewann.

Dieses Jahr erstreckt sich das Turnier vom 10. Oktober bis zum 19. November und wird an vier verschiedenen Orten in Seoul und Busan ausgetragen.

Mehr zu League of Legends: 16-Jähriger deklassiert einen gestanden Profi – Ist gerade Nummer 1 der Rangliste