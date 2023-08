LoL: 16-Jähriger gilt als riesiges Talent – Zerstört einen bekannten LoL-Profi, erreicht Rang 1 in Korea

Syun „Calix“ Hyun-bin ist ein junger LoL-Spieler, der gerade viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. In einem Videoclip zeigt er seine ganze Klasse und deklassiert den AD-Carry von T1, dem Team von Superstar Faker. Inzwischen steht der 16-Jährige auf Platz 1 in der SoloQ von Korea.

Was sieht man in dem Clip? Der Profi Gumayusi, 21 Jahre alt und seit Dezember 2018 bei T1, ist in einem Ranked-Match unterwegs und läuft mit dem Champion Aphelios zu seinem Turm in der Botlane. Dieser wird gerade von Calix auf Ezreal attackiert.

Zudem kommt gerade der Supporter von Gumayusi auf die Lane gelaufen – es ist also eine 1vs2-Situation, in der sich der Profi recht sicher fühlt.

Doch Calix löst die Situation genial. Er versteckt sich im Busch, beschwört dort seine Ultimate und trifft damit den Profispieler. Im Gegenzug weicht er vielen Skill-Shots elegant aus. Mechanisch ist das ein Ezreal auf dem absolut höchsten Niveau.

Am Ende stirbt Gumayusi im direkten Kampf und auch sein Supporter verliert das Leben, nachdem Unterstützung für Calix aus dem Dschungel gelaufen kommt.

Hier könnt ihr euch den Clip anschauen, der allerdings schon einige Wochen alt ist und erst jetzt im Reddit gepostet wurde:

Calix gehört schon zu einem Team, dominiert auf mehreren Positionen

Wie gut ist der Spieler? Zwar ist Calix noch sehr jung, doch er spielt schon seit einigen Jahren League of Legends auf sehr hohem Niveau. 2021 – damals mit 13 Jahren – wurde er von Nongshim Academy unter Vertrag genommen.

Dieses Team erreichte in der Ausbildungs-Liga und der zweiten Liga bereits einige Titel:

Im Mai 2022 holten sie den 1. Platz in den Playoffs in der Academy Series.

Im November 2022 reichte es immerhin für den Platz 3–4 in den Playoffs der Academy Series.

Dieses Jahr holten sie Platz 6 in der zweiten Liga in den Playoffs im Frühling.

Im August erreichten sie sogar Platz 2 der Sommer-Liga in der LCK CL.

Dort war er anfangs als Midlaner und nur als Ersatzspieler unterwegs. Am 17. März dieses Jahres spielte er erstmals in der LCK CL, der zweiten koreanischen Liga, und wechselte dann im Sommer seine Position von Mid zur Botlane. Inzwischen wird er aber wieder als Ersatzspieler für die Mitte gelistet und kam auf insgesamt 12 Matches in dieser Saison.

Calix überzeugt sowohl mit seinen Mechaniken als auch seiner Flexibilität. In der SoloQ in Korea steht er derzeit auf Platz mit 1.703 LP. Auf Platz 2 hat er derzeit einen Abstand von genau 70 LP, zu Platz 3 sogar von 120 (via OP.gg).

Einen Großteil seiner Matches spielt er in der Midlane (70 %), aber auch in der Toplane (11,5 %) und als Jungler (7,8 %) war er sehr aktiv. In dem gezeigten Clip war er jedoch der AD-Carry und schaffte es trotzdem, einen der erfahrensten Profis auf dieser Position in Korea zu besiegen.

Was sagt ihr zu dem jungen Spieler? Werden wir ihn künftig in einer höheren Liga sehen?

Auch der bekannte Profi Faker begann seine Karriere etwa in diesem Alter. Mit 17 gewann er dann das erste Mal die Weltmeisterschaft. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Das Leben von Faker – Darum ist er eine lebende Legende.