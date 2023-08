Nach 14 Jahren streicht LoL den ältesten Modus: Der Ersatz ist fast fertig, soll alles besser machen

Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

So wird der neue Modus in LoL funktionieren: Quick Play wird etwas verbindlicher als der normale Modus, soll aber trotzdem zu schnellem Spiel führen:

Wie Riot mitteilt, ist es der am wenigsten beliebte Modus in League of Legends und die Situation wird immer schlimmer: Daher muss ein Ersatz her.

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Bei League of Legends wird Riot Games den Modus streichen, der seit 14 Jahren im Spiel ist und kaum verändert wurde: Doch der „Blind Pick“-Modus hat sich überlebt. Er wird kaum noch gespielt und ist bald Geschichte: Riot Game will ihn durch einen neuen LoL-Modus ersetzen, der ähnlich ist, aber besser.

