LoL: Game Designer erklärt, welche Rolle momentan 20 % stärker ist als alle anderen

League of Legends ist stetig im Wandel, und nicht nur einzelne Champions verändern sich. Auch die einzelnen Rollen gewinnen oder verlieren je nach Patch und aktuellem Stand an Stärke im Spiel. Game Designer David Turley, besser bekannt als RiotPhreak, sprach über eine Rolle, die momentan deutlich zu stark ist.

Um welche Rolle handelt es sich? RiotPhreak spricht in seinem Twitch-Stream über die Stärke der Jungle-Rolle, nachdem ein Kommentar fragt, ob die aktuellen Jungle-Änderungen auch auf den Live-Server kommen. Darauf antwortet Phreak: Soweit wir es messen können, ist der Jungle als Rolle 20 % stärker als alle anderen Rollen.

Darauf aufbauend sagt er weiter, dass es angemessen sei, wenn man die gesamte Jungle-Power um 15 % nerfen würde. Doch der Jungle ist nicht so einfach zu balancen, wie man vielleicht denkt. Auch letztes Jahr wurde der Jungle schon stark verändert:

Einige Nerfs für den Jungle werden geplant

Was ist das Problem mit dem Jungle? Wie Phreak im Stream betont, muss der Jungle generft werden, vor allem, wenn die Rolle so viel stärker ist als die anderen 4 Rollen. Wie er aber auch erklärt, hat Jungle das Problem, dass es im Verlauf von League of Legends eine unbeliebte Rolle war.

Dadurch wurden Jungler für ihr Können innerhalb der Rolle belohnt, Personen aber, die durch die Unbeliebtheit der Rolle beispielsweise geautofilled wurden, können die Stärke nicht nutzen, wodurch ein Team einen starken Nachteil hat. Gleichzeitig können zu starke Nerfs dafür sorgen, dass die Rolle noch unbeliebter werden würde.

Was für Nerfs erwarten den Jungle? Wie der Twitter-User Spideraxe berichtet, werden neben den Nerfs von Kindred, Kha´Zix, Kayn, und Evelynn, 4 der aktuell stärksten Jungler (via U.GG, Stand 21.08.2023) auch Nerfs am allgemeinen Jungle-Gameplay getestet. Das alles aber nur auf dem Test-Server.

Die 3 Starter-Items sollen für den Jungle werden angepasst und generft werden. Es trifft vor allem das grüne Jungle-Item Mosstomper Seedling. Das Item soll Werte bezüglich seiner Zähigkeit, Resistenz für Verlangsamungen und seines Schildes verlieren. Die genauen Werte seht ihr hier:

Wie Spideraxe aber auch berichtet, werden erstmal nur die Champion-Nerfs für den Jungle auf die Live-Server kommen. Die Änderungen an den Jungle-Items selbst werden erstmal zurückgenommen und nicht auf die Live-Server übertragen. Anscheinend sind die Ergebnisse dazu noch nicht zufriedenstellend.

Wie Phreaks aber im Stream auch sagt, kann man bei der momentanen Jungle-Stärke Nerfs oder Änderungen in Zukunft erwarten. Was sagt ihr zum aktuellen Stand der Jungle-Rolle? Spielt ihr selbst Jungle oder findet ihr ihn auch zu stark? Schreibt es in die Kommentare.

Falls ihr der Losing Queue öfter die Schuld für eure Niederlagen gebt, dann müssen wir euch enttäuschen:

