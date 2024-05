Dragon Ball: Von Prinz Pilaf bis Super Hero – 5 Sagas mit den beeindruckendsten Momenten im Ranking

Der einzige Mangel in dieser Saga ist, dass es keinen finalen Boss gibt, gegen den die Truppe antreten muss. So bleibt das große, spannende Finale aus. Trotzdem haben die vielen kleineren Kämpfe ausgereicht, damit die Universums-Turnier-Saga auf dem 4. Platz landet.

Die Kämpfe gegen Piccolo gaben den Ton für die darauffolgenden Sagas an. Der Oberteufel war ein bedrohlicher Gegner und die Kämpfe gegen ihn zeigten, in welche Richtung sich die darauffolgenden Auseinandersetzungen entwickeln würden. Die Saga ist für uns deshalb die beste aus der Dragon-Ball-Zeit.

Die Piccolo-Saga ist die Einzige aus dem ursprünglichen Anime, die es in dieses Ranking geschafft hat. Die Saga ist vermutlich die mit der düstersten Grundstimmung von Son-Gokus Anfängen. Oberteufel Piccolo war ein ernstzunehmender Gegner und trieb den kleinen Goku an seine Grenzen.

Das Ranking wurde nach subjektivem Empfinden erstellt. Solltet ihr anderer Meinung sein, könnt ihr uns das gerne mitteilen! Schreibt in den Kommentaren, welche Sagas ihr stattdessen in das Ranking mit aufgenommen hättet.

Achtung, Spoiler: In diesem Ranking sind Spoiler bis zum Ende der Super-Hero-Saga enthalten. Solltet ihr mit der Geschichte noch nicht so weit sein, kommt zu einem späteren Zeitpunkt zurück.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to