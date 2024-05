Dragon Ball: Bulma und ihre Kinder wechseln ständig die Haarfarbe – Dabei ist laut dem Manga nur eine richtig

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

In Dragon Ball Super war die Katze bereits aus dem Sack. Der Anime hat sich dann an die blaue Haarfarbe von Bulma gehalten. Nur der junge Trunks hat noch die lilanen Haare aus dem Original. Da der junge Trunks und Future Trunks plötzlich gleichzeitig auftauchen, könnte es sein, dass das Team des Animes eine Verwechslung der beiden vermeiden wollte.

Was könnte der Grund dafür sein? Es wurde nie von offizieller Seite verraten, wieso die Haarfarben ständig wechseln. In Dragon Ball und Dragon Ball Z hat sich der Anime für eine andere Haarfarbe als im Manga entschieden. Vermutlich, weil das Produktionsteam fand, dass die türkise Farbe besser zu Bulma passen würde.

Welche Haarfarbe ist die echte? Der Schöpfer von Dragon Ball, Akira Toriyama, wollte Bulma eigentlich lilafarbene Haare verpassen. Auf colorierten Zeichnungen, die sie in jungen Jahren zeigen, ist sie mit dieser Haarfarbe zu sehen. Auch in Dragon Ball Z (bis auf Kapitel 1) ist sie mit lila Haaren zu sehen.

