Dragon Ball Z: Son-Goku hat blonde Haare, wenn er zum Super-Saiyajin wird – Dafür gibt es einen guten Grund

Was ist der Super-Saiyajin überhaupt? Mit der Verwandlung zum Super-Saiyajin steigen die Kampfkraft und die Geschwindigkeit des Kämpfers enorm an. Es gibt mehrere Stufen des Super-Saiyajins. Der SSJ3 ist allerdings nur selten im Anime zu sehen , da er zu viel Ausdauer kostet.

Auch Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, hat einen ähnlichen Tagesablauf. Er steht morgens um 5:00 Uhr auf und geht um 2:00 Uhr nachts ins Bett. Er schläft also nur 3 Stunden pro Tag. Pausen macht er nur, wenn er was isst (via Soranews24 ).

Wie der Wochenplan eines Mangaka zeigt, der lieber anonym bleiben will, sind die Bedingungen recht hart (via Comcisbeat ):

Hat man als Mangaka wirklich so wenig Zeit? Dass Toriyama nach einer Möglichkeit suchte, um Zeit einzusparen, zeigt, wie hart das Leben als Mangaka ist. Wie CBR berichtet, starb schon der Mangaka von Beserk, Kentaro Miura, indirekt an der extremen Stresssituation.

Außerdem hatte die blonde Haarpracht einen weiteren Vorteil: So konnten Leser des Mangas direkt erkennen, wenn Son-Goku sich in den zweifachen Super-Saiyajin verwandelt hat.

Welchen Grund gab es? Nakano gab an, dass der Farbwechsel in erster Linie einen praktischen Grund hatte. Der Super-Saiyajin wechselt nämlich nicht nur die Haarfarbe, sondern bekommt eine abstehende Frisur. Dadurch wirken die Haare noch voluminöser. Bei einer schwarzen Haarpracht würde es somit viel länger dauern, die Haare mit schwarzer Farbe auszufüllen.

Die Saiyajins besitzen in Dragon Ball die Fähigkeit, sich mit steigendem Power-Level zu verwandeln. Dabei wechselt die Haarfarbe im Anime zu einem hellen Blond, bei höheren Stufen sogar zu Rot oder Blau. In einem Interview erklärte der Chefredakteur des „Weekly Shonen Jump“-Magazins, Hiroyuki Nakano, wieso Akira Toriyama sich dazu entschloss, die Haarfarbe bei der Verwandlung zu ändern.

