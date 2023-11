Dragon Ball Daima: Der Schöpfer zeichnet eigene Version vom Super-Saiyajin 4 und macht die Fans verrückt

In Dragon Ball Daima werden Son-Goku und seine Freunde geschrumpft. Das erinnert viele Fans an Dragon Ball GT, in dem Son-Goku ebenfalls als kleiner Junge durch die Welt reist. Im Anime verwandelt er sich in einen Super-Saiyajin 4, den sich Fans jetzt für Dragon Ball Daima zurückwünschen.

Was ist der Super-Saiyajin 4?

Ein Saiyajin muss sich zunächst in einen Goldenen Wehraffen transformieren. Als Voraussetzung dafür muss der Saiyajin noch im Besitz seines Affenschwanzes sein und die Fähigkeit besitzen, zum Super-Saiyajin zu werden.

Sobald ein Saiyajin zum Goldenen Wehraffen wird, verliert er seinen Verstand. Erst, wenn er wieder die Selbstkontrolle erlangt, wird er zum vierfachen Super-Saiyajin.

Danach konnte der Super-Saiyajin 4 aus jeder beliebigen Stufe erreicht werden

Son-Goku erreicht ebenfalls die Super-Saiyajin Stufe 4. Er erlangt als Goldener Wehraffe die Selbstkontrolle, weil Pan ihn an sein altes Ich erinnert. Auch Vegeta gelingt die Verwandlung, allerdings benötigte er die Hilfe von Bulmas Brut-Wellen-Generator, weil ihm der Schwanz fehlte.

Da Dragon Ball GT als offizieller Teil der Dragon-Ball-Geschichte zählt, wünschen sich Fans, dass der Super-Saiyajin 4 wieder in Dragon Ball Daima zu sehen ist. Die Serie soll im kommenden Jahr starten. Doch das könnte schwieriger werden als gedacht.

Im Trailer zu Dragon Ball Daima ist der Super-Saiyajin 4 bislang leider nicht zu sehen:

Son-Gokus Chancen, ein Super-Saiyajin 4 zu werden, stehen schlecht

Wieso machen sich Fans Hoffnungen? Im reddit-Forum hofft CoffeNerdAlert, dass der Super-Saiyajin 4 mit Dragon Ball Daima offiziell werden könnte. Es könnte sein, dass Son-Goku wieder einen Affenschwanz bekommt und sich so in den Goldenen Wehraffen verwandelt.

Allerdings gibt es ein Problem: Der Super-Saiyajin 4 wurde nämlich gar nicht von Dragon-Ball-Schöpfer Akira Toriyama gezeichnet. Für die außergewöhnliche Form ist Katsuyoshi Nakatsuru verantwortlich. Die User sind sich unsicher, ob das Produktionsstudio Toei Animation ein anderes Design als das von Nakatsuru nehmen würde.

Doch es gibt sogar eine Zeichnung von Akira Toriyama. Diese hat es nie in den Anime, dafür aber als Beigabe zur DVD-Box von Dragon Ball GT geschafft. In der Danksagung spricht Toriyama davon, dass Nakatsuru ein wahnsinnig talentierter Zeichner und Animator sei (via kanzenshuu.com):

Für GT habe ich mir nur den Titel ausgedacht, die anfängliche Hauptbesetzung und einige der Maschinen entworfen und ein paar Bilder gemacht. Ich konnte die Arbeit jedoch beruhigt den hervorragenden Mitarbeitern überlassen […]. Vor allem der Animator Nakatsuru-kun ist erstaunlich geschickt und hat die Eigenheiten meiner Zeichnungen in kürzester Zeit gemeistert, so dass ich manchmal nicht mehr wusste, ob ich ein bestimmtes Charakterdesign gezeichnet hatte oder er. Zum Beispiel war eines von Nakatsuru-kuns Designs „Super Saiyan 4“, das in GT auftaucht [..]. Akira Toriyama, via Kanzenshuu

Wenn wir also einen Super-Saiyajin 4 in Dragon Ball Daima sehen sollten, dann würde er so aussehen wie auf Toriyamas Zeichnung. Allerdings tauchte der Super-Saiyajin 4 seit Dragon Ball GT nicht mehr im Anime auf. Stattdessen erreichten Son-Goku und Vegeta noch stärkere Formen eines Super-Saiyajins.

Der Super-Saiyajin 4 tauchte, wenn überhaupt, nur als Beigabe auf. In Dragon Ball FighterZ gab es ihn beispielsweise als DLC-Kämpfer. Doch im Anime sucht man die Form vergebens.

Dragon Ball ist in Japan übrigens so beliebt, dass Son-Goku seinen eigenen Feiertag hat: Wusstet ihr, dass Son Goku einen Feiertag in Japan hat? 5 Fakten zu Dragon Ball