Das nächste Kapitel zu One Piece löst endlich auf, wer Joy Boy ist

Zudem sehen wir viele Charaktere und ihre Reaktionen auf das, was Dr. Vegapunk erzählt. Leider legt der Manga in der darauffolgenden Woche eine Pause ein. Deshalb müssen wir uns noch etwas gedulden, bis wir noch mehr Geheimnisse von Dr. Vegapunk erfahren.

Hinzu kommt, dass Joy Boy der erste Pirat in der Geschichte gewesen sein soll, der sich aufs Meer begab. Damit war er schon vor mehreren Hundert Jahren der Vorreiter von Ruffy und all den anderen Piraten.

Was verrät Dr. Vegapunk sonst noch über Joy Boy? Joy Boy soll ein einen Körper besessen haben, der sich wie Gummi strecken ließ. Außerdem glich sein Kampfstil dem des Sonnengottes Nika, der eine Heldenfigur im Königreich Elbaf war. Kein Wunder also, dass Zunesha Ruffy als Inkarnation von Joy Boy beschrieb.

Dr. Vegapunk erklärt, dass Joy Boy vor 900 Jahren „in einem fortgeschrittenen Königreich“ gelebt habe. Dabei wird es sich um das “Antike Königreich” handeln, in dem es zahlreiche Roboter gab . Es ging vor rund 800 Jahren unter und wird in keinem der Geschichtsbücher erwähnt.

Das passiert gerade im Manga: Dr. Vegapunk setzt seine Übertragung aus Kapitel 1113 fort. Dr. Vegapunk ist der Wissenschaftler, der bereits viele Experimente für die Weltregierung durchgeführt hat und inzwischen von dieser gejagt wird. Zuvor hatte er nämlich verraten, dass die Welt in One Piece im Ozean versinken wird . Das hängt wohl mit dem Strahlenangriff aus den Wolken zusammen, der von der Weltregierung gesteuert wird.

Achtung, Spoiler: Wir beschreiben hier, was im 1114. Kapitel von One Piece passiert. Das Kapitel erscheint erst am 12. Mai 2024 um 17 Uhr.

