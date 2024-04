One Piece: Der Mangaka kann eine Sache nicht zeichnen – Das könnte dem großen Finale im Weg stehen

Der Manga von One Piece soll sich Eiichiro Oda zufolge in den letzten Zügen befinden. Für Ruffy und seine Crew geht es von Egghead Island zur nächsten Insel. Doch im aktuellen Kapitel deutet sich ein großes Problem an, das im Zusammenhang mit dem großen Finale des Mangas im Zusammenhang stehen könnte.

Was ist das große Problem? In einer Diskussion mit Akira Toriyama, dem Mangaka von Dragon Ball, hat Eiichiro Oda eine große Schwäche zugegeben. Er gab an, dass er nicht gut im Zeichnen von Maschinen und Robotern ist. Da er nicht viel über sie wisse, könne er sie auch nicht perfekt zeichnen.

Ich habe überhaupt keine Ahnung von Maschinen, also kann ich sie auch nicht zeichnen. Nun ja, die Form [des gesamten Mecha] muss im wirklichen Leben nicht praktisch sein. Eiichiro Oda, via Fandomwire

Achtung, dicker Spoiler: Ab hier folgen Infos zum Stand des aktuellen Manga-Kapitels, also dem Kampf auf Egghead Island.

Oda hat bereits sein Können im Zeichnen von Robotern beweisen müssen:

Franky ist ein Cyborg und hat gerade nach dem Zeitsprung einiges an seinem Körper aufgerüstet, das ihn mehr wie einen Roboter aussehen lässt.

Die Satelliten von Vegapunk sehen teilweise Robotern ähnlicher als Menschen.

Auf Egghead Island liegt ein antiker Roboter, der soeben zum Leben erwacht ist.

Das aktuelle Kapitel deutet darauf hin, dass es in Zukunft noch weitere Roboter geben könnte, die Oda zeichnen muss. Und das könnte für den Mangaka zu einem Problem im Finale von One Piece werden.

Ein Finale mit One Piece und Robotern

Wieso könnte das zum Problem werden? Dank Professor Kleeblatt wissen wir, dass das antike Königreich existierte. Es ist eines der größten Mysterien in One Piece. Die Weltregierung hat die Geschichte zum Königreich komplett ausradiert und versucht, das Geheimnis zu hüten.

Das Königreich existierte vor rund 800 Jahren. Es wird angenommen, dass es im Zusammenhang mit der wahren Geschichte und dem leeren Jahrhundert steht. Niemand weiß, was in diesem Jahrhundert geschehen ist, das an das Ende des antiken Königreichs anschloss. Nur die Porneglyphe beinhalten das Geheimnis rund um die wahre Geschichte um das antike Königreich und seinem Untergang.

Dr. Vegapunkt hatte die Theorie, dass das Königreich technologisch weit fortgeschritten war. Die Zivilisation hätte futuristische Riesenroboter erschaffen können, deren Überreste wir in Form eines letzten Roboters im aktuellen Manga-Kapitel sehen.

Dementsprechend könnte es sein, dass im großen Finale endlich das Geheimnis um all diese Mysterien gelöst wird. Sollte das antike Königreich wirklich so viel mit Robotern zusammengearbeitet haben, könnte es sein, dass Oda zahlreiche Roboter in Rückblenden zeichnen muss.

Das könnte für den Mangaka zur großen Herausforderung werden, da er sie nicht zeichnen kann.

Schon jetzt muss Oda damit leben, dass er den Roboter auf Egghead Island zum Leben erweckt hat. Er entschuldigte sich bei Joyboy und setzte sich in Bewegung. Es bleibt spannend, wofür die Entschuldigung galt und wie der gigantische Roboter nun handeln wird.

