One Piece: Ruffy bekommt es mit neuen Gegnern zu tun – Der Zeichner widmet ihnen erste volle Mangaseite seit 9 Jahren

Im Manga von One Piece beginnt gerade ein Kampf der Superlative. Ruffy bekommt es mit mächtigen Gegnern zu tun, für die der Schöpfer des Mangas sogar eine komplette Doppelseite eingeplant hat. Diese Ehre haben zuletzt einige Verbündete von Ruffy erhalten.

Achtung, Spoiler: Hier geht es um die Ereignisse aus Kapitel 1110 des Mangas. Solltet ihr das Kapitel noch nicht gelesen haben, kommt einfach später zurück.

Welchen Gegnern muss sich Ruffy stellen? Sankt Jaygarcia Saturn hat den Rest der Fünf Weisen auf das Schlachtfeld beschworen. Ruffy bekommt es nun also mit gleich 5 Gegnern zu tun, die nach Imu an der Spitze der Weltregierung stehen. Jeder der Fünf Weisen taucht in einer dämonischen Tierform auf:

Sankt Jaygarcia Saturn: Gyuki

Sankt Marcus Mars: Itsumade

Sankt Topman Warcury: Fengxi/ Hoki

Sankt Ethanbaron V. Nusjuro: Bakotsu

Sankt Shepherd Ju Peter: Sandwurm

Das Aussehen für ihre Monsterformen stammt aus der japanischen, chinesischen und mongolischen Mythologie. Beim Gyuki, Itsumade und Bakotsu handelt es sich um Yokai, also japanische Geisterwesen. Sie ähneln einer Spinne, einem Vogel und einem Pferd, das zu Tode verbrannt wurde.

Der Fengxi ist ein zweiköpfiger Eber, der in Odas Version nur einen Kopf besitzt. Der Sandwurm könnte vom mongolischen Todeswurm inspiriert worden sein, der ebenso eine Inspirationsquelle für die Sandwürmer aus Dune war.

Die Fünf Weisen haben ihren Auftritt auf Egghead Island. Passend zum neuen Arc gab es ein neues Opening:

Erste Doppelseite im Manga seit 9 Jahren

Was war auf der letzten Doppelseite zu sehen? Der Auftritt der Monster ist so wichtig, dass der Schöpfer des Mangas, Eiichiro Oda, ihnen eine ganze Doppelseite widmet. Dort ist in voller Pracht zu sehen, mit was für dämonischen Wesen es Ruffy zu tun bekommt.

Das gab es zuletzt im September 2015, also vor 9 Jahren. Der Twitter-Account sandman_AP macht darauf aufmerksam, dass die letzte Doppelseite in Kapitel 800 zu sehen war. Diese Szene zeigt die Gründung der Strohhut-Großflotte.

Die Großflotte besteht aus 7 Organisationen und hat das Ziel, Ruffy bei seinem Traum zu unterstützen. Der Bund wurde damit besiegelt, dass die Anführer der Organisationen aus Sake-Schalen tranken.

Sind die Fünf Weisen Teufelsfruchtnutzer? Es scheint so, als seien die Fünf Weisen keine Teufelsfruchtnutzer. Sie wurden durch Pentagramme beschworen, was dafür spricht, dass es sich dabei eher um teufelsähnliche Wesen als um Teufelsfruchtnutzer handelt. Außerdem wurden die mysteriösen Wesen nur mit ihrem Namen und nicht mit dem Namen der jeweiligen Teufelsfrucht vorgestellt.

Sollte das stimmen, hätten die Fünf Weisen den Vorteil, dass sie – im Gegensatz zu Teufelsfruchtnutzern – schwimmen können. Auch Seesteine können ihnen dann nichts anhaben. Ruffy hat es also mit bockschweren Gegnern zu tun.

Es ist allerdings ein Geheimnis, inwieweit die Teufelsfrüchte mit den Fünf Weisen zusammenhängen. Manche dieser Früchte werden im Anime leider vernachlässigt: One Piece: Fans diskutieren über Teufelsfrüchte, die viel zu selten vorkommen – Eine davon ist Zorros persönlicher Albtraum