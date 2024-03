Ruffy vs. Weltregierung: One Piece deutet den bislang mächtigsten Gegner an

Die Fünf Weisen besitzen die politisch größte Macht. Ihr Wort ist Gesetz, da sie an der Spitze der Weltregierung stehen. Doch sie sind nicht nur politisch mächtig, sondern auch im Kampf. In einem Kapitel war bereits zu sehen, dass die Fünf Weisen sich in dunkle Gestalten verwandeln können.

Da Oda den Hinweis „Die Planeten stehen in einer Reihe“ hinzugefügt hat, ist davon auszugehen, dass Saturn die restlichen Mitglieder der Fünf Weisen beschwört. Sie stehen (nach Imu) an der Spitze der Weltregierung und werden den wohl heftigsten Kampf mit Ruffy führen, den er je hatte.

