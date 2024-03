One Piece: Ruffy ist das Vorbild für einen erfolgreichen Sportler, der Zweiter bei einer Weltmeisterschaft wird

MeinMMO hat euch noch 4 weitere Sportler aufgelistet, die One Piece ihn ihren Disziplinen eingebaut haben: One Piece im Sport: 5 ikonische Moves aus dem Anime, mit denen sich Sportler motiviert haben

Welche weitere Pose war zu sehen? Doch damit nicht genug: Simonelli hat nicht nur das Gear 2 von Ruffy nachgeahmt, sondern auch seine neuste Transformation. In einem weiteren Bild springt er so, wie Ruffy es bei seiner allerersten Gear-5-Verwandlung getan hat.

Die Pose ist nämlich typisch für Monkey D. Ruffy, wenn er sich in seine Gear 2-Form verwandelt. Dabei schlägt er mit der Faust auf den Boden und pumpt sich dadurch auf. So wird Ruffy noch stärker und kann es mit mächtigeren Gegnern aufnehmen.

Was für eine Pose war zu sehen? Der Sportler Lorenzo Ndele Simonelli ist ein großer Fan von One Piece. Sogar sein Instagram-Name lautet monkey_d_lollo. Zu den diesjährigen Weltmeisterschaften trat er im 60-Meter-Hürdenlauf an. Bei dieser Disziplin war er so schnell, dass er sogar die Silbermedaille gewann.

Vom 1. bis zum 3. März 2024 fanden die Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften in Glasglow (Schottland) statt. Beim 60-Meter-Hürdenlauf gab es einen Sportler, der durch eine ganz bestimmte Geste auffiel. Vielen Anime-Fans dürfte die Pose aus One Piece bekannt vorkommen.

