One Piece im Sport: 5 ikonische Moves aus dem Anime, mit denen sich Sportler motiviert haben

Unter den Fans von One Piece befinden sich nicht nur Kindergärtner, Büroangestellte und Ärzte, sondern auch Sportler. Viele hochrangige Sportler, die sogar schon an den Olympischen Spielen teilgenommen haben, wurden von Ruffy und seinen Freunden inspiriert. Sie motivieren sich vor und nach den Wettkämpfen mit Posen aus dem Anime.

Der Anime zu One Piece ist seit einigen Wochen in aller Munde. Ruffy hat endlich sein Gear 5 erweckt und dank der Netflix-Serie konnte das Franchise einige Fans dazugewinnen. Doch schon vor diesen Ereignissen stand One Piece bei vielen Sportlern ganz hoch im Kurs.

In der folgenden Liste stellen wir euch fünf verschiedene Posen vor, die Sportler für ihren bevorstehenden Wettkampf zur Motivation oder direkt als Siegerpose genommen haben.

Olympia-Sportler macht Frankys Super-Pose nach

Der Cyborg Franky ist bekannt dafür, dass er das Wort „super“ sehr oft nutzt. Als die Strohhutbande Franky kennenlernt, stellt er sich ihnen leicht bekleidet mit dieser Pose vor, bei der er die Arme zusammenschlägt, damit seine Zeichnung auf den Armen einen Stern ergeben.

Diese Pose hat Payton Otterdahl für sich genutzt, um sich bei den Olympischen Sommerspielen in Tokyo zu motivieren. Er ist ein Leichtathlet, der sich auf das Kugelstoßen spezialisiert hat und somit in etwa genauso dicke Arme besitzen dürfte wie Franky.

Leider hat es für Otterdahl mit der Pose nur für Platz 10 gereicht. Seine Super-Pose könnt ihr im folgenden Video auf YouTube sehen:

Ruffys Gear 2 kommt bei Olympischen Spielen vor

Bei denselben Olympischen Spielen gab es einen weiteren Sportler, der sich als Fan von One Piece geoutet hat. Miltiadis Tentoglou hat sich auf den Weitsprung sowie den Dreisprung spezialisiert und gewann bei den Olympischen Spielen sogar die Goldmedaille.

Als der Grieche bei seiner Vorstellung herauskam, ballte er die Faust und setzte sie auf den Boden. Dabei ging er ein wenig in die Hocke. Wie er in einem späteren Interview verriet, handelt es sich dabei um eine Anspielung auf Ruffys Gear 2.

Das Video zeigt sowohl das Interview als auch die Pose von Tentoglou:

Dabei handelt es sich um eine Technik, mit der Ruffy Pumpbewegungen ausführt, um seinen Blutdruck zu erhöhen. Dadurch steigen seine Schnelligkeit und seine Kraft um ein Vielfaches. Anscheinend hat die Pose auch bei dem Olympia-Sieger gewirkt und ihm Kraft in den Beinen verliehen.

Auch Gear 3 bekommt seinen Auftritt

Die Olympischen Sommerspiele in Tokyo waren anscheinend voller Sportler, die One Piece lieben. Es gibt nämlich noch einen dritten Sportler, der mit seiner Siegespose für Aufsehen gesorgt hat.

Der italienische Geher Massimo Stano hat nämlich wie Tentoglou eine Goldmedaille gewonnen. Allerdings zeigt er kurz vor dem Durchlaufen der Ziellinie nicht Ruffys Gear 2, sondern sein ausgeprägteres Gear 3.

Wie das aussieht, zeigt das folgende Video auf YouTube:

Es sieht so aus, als würde sich Stano in den Finger beißen. Ruffy benutzt die gleiche Technik, um seine Knochen in der Hand aufzublasen und so eine gigantische Faust zu erschaffen. Ruffys Attacken werden durch die Technik etwas langsamer, doch Stano haben sie anscheinend schneller gemacht.

Seine Siegespose hat für so viel Aufsehen gesorgt, dass sich sogar das Team von One Piece bei ihm auf Instagram bedankte, wie in dem Video zu sehen ist.

Gear 5 stammt von keinem Unbekannten

Der Grieche Miltiadis Tentoglou ließ es sich nicht nehmen, bei einem weiteren Wettkampf eine zweite Pose von Ruffy zu nutzen. Im August dieses Jahres gewann er bei den Weltmeisterschaften in Budapest die Goldmedaille. Ob sein Erfolg etwas mit One Pice zu tun hat?

Dieses Mal ging Tentoglou einen Schritt weiter und zeigte Ruffys Gear 5. Als Ruffy die Fähigkeit erweckt, fängt er an zu lachen und hält sich dabei den Bauch und das Gesicht zu. Direkt zu Beginn des Videos von WonderIandian, das wir euch hier verlinkt haben, könnt ihr sehen, wie der Sportler die Pose imitiert.

Mit Gear 5 hat Ruffy die höchste Stufe seiner Kraft erreicht. Diese Fähigkeit setzt die Gesetze der Physik außer Kraft. Ruffy kann seine Körpergröße beliebig ändern und seine Umgebung in Gummi verwandeln. Dadurch kann er beispielsweise Blitze greifen oder sie als Stange zum Ausweichen nutzen.

Deutscher Fußballer ist ebenfalls Fan von One Piece

Auch in Deutschland ist One Piece als Trend unter Sportlern angekommen. BVB-Profi Julian Brandt hat während einer Fußballpartie eine Pose nachgeahmt, dieses Mal nicht von Ruffy stammt, sondern von seinem Konkurrenten Trafalgar Law.

Law besitzt nämlich die Fähigkeit, einen Raum zu erschaffen, den er beliebig kontrollieren kann. Dazu muss er eine Kuppel erschaffen, für die er seine Hand spreizt und zum Boden neigt. Mit der anderen Hand kann er beispielsweise Plätze tauschen, was Julian Brandt wohl gerne mit dem Fußball und dem Torwart gemacht hätte.

Sein Torschuss führte zu einem 2:0-Sieg seiner Mannschaft. Ein Fan hat sich die Mühe gemacht, extra ein Video zu erstellen, in dem Julian Brandt als Law animiert wird:

Brandts Liebe zu One Piece blieb nicht unentdeckt. Mittlerweile durfte er sogar die Tonstudios in Deutschland besuchen, die für die Synchronisation des Animes verantwortlich sind. Brandt wird im Anime eine kleine Rolle übernehmen und einen Charakter vertonen (via YouTube).

Neben den genannten Beispielen gibt es noch einige andere Sportler, die große Fans des Animes sind und sich bei ihren Posen von One Piece inspiriert haben lassen. Dass einige der Posen während der Olympischen Sommerspiele in Tokyo zu sehen waren, könnte daran liegen, dass der Anime aus Japan stammt.

One Piece hat nicht nur in der Welt der Sportler, sondern auch in anderen Animes und Zeichentrickserien einen Gastauftritt:

