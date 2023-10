5 Animes und Serien, in denen One Piece als Easter Egg eingebaut wurde

One Piece hat mit der Netflix-Serie einen großen Erfolg gefeiert. Doch wusstet ihr, dass der Anime schon mehrere Auftritte in anderen Animes und Zeichentrickserien hatte? MeinMMO listet euch einige Beispiele auf, in denen One Piece einen Auftritt hatte.

Welche Animes und Serien stehen in der Liste? Für die Liste haben wir nur Animes und Zeichentrickserien berücksichtigt, bei denen eine klare Referenz zu erkennen ist. Ein einfacher Strohhut, der in anderen Serien zu sehen ist, könnte beispielsweise nur Zufall sein, falls keine weitere Referenz zu Ruffy erfolgt.

Dabei haben wir uns 5 lustige Szenen herausgesucht, in denen die Strohhutbande ihren Auftritt hat. Solltet ihr noch weitere Gastauftritte kennen, könnt ihr uns in den Kommentaren schreiben, wo One Piece sonst noch als Easter Egg eingebaut wurde.

Dragon Ball

In welcher Form taucht One Piece hier auf? In der 17. Folge von Dragon Ball Super wird Krillin auf seinem Handy angerufen. Dabei spielt eine Melodie, die Fans von One Piece bekannt vorkommen dürfte: Bei seinem Klingelton handelt es sich nämlich um „Auf dem Weg“, das achte Opening des Animes.

Die besagte Szene gibt es auf dem YouTube-Account von Alepudiaris zu sehen:

Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, und Akira Toriyama, der Zeichner von Dragon Ball, sind seit längerem gut befreundet. In einem Interview aus dem One Piece Color Walk im Jahr 2001 reden sie über ihre Wertschätzung für den anderen und haben bewundernde Worte für den anderen übrig.

Haikyu!!

In welcher Form taucht One Piece hier auf? Der Protagonist Hinata ist leidenschaftlicher Fan des Piratenabenteuers. Er stürmt in Volume 72 des Mangas auf Pedro zu, der gerade den Manga zu One Piece liest. Hinata bringt seine eigene Kopie des Mangas mit und fragt, wen Pedro als Lieblingscharakter hat. Sein eigener Favorit ist Schwertkämpfer Zorro.

Die Szene könnt ihr euch unter anderem im folgenden Reddit-Beitrag ansehen:

Die Geschichte von One Piece hatte einen großen Einfluss auf Haikyu!!-Mangaka Haruichi Furudate. In einem Interview mit Yomiuri erklärte er, dass er sich bei der Sprache an One Piece orientierte. Er nutzt deshalb keine komplizierten, sondern einfache Sätze. Kein Wunder also, dass One Piece einen Auftritt im Manga bekam.

Gintama

In welcher Form taucht One Piece hier auf? Gintama hat besonders viele Referenzen zu One Piece. Im Beginn von Episode 121 ist beispielsweise eine Anspielung auf Ruffy zu sehen, der sich auf der Thousand Sunny befindet und mit der Kraft der Gum-Gum-Frucht seinen Arm wie Gummi dehnt.

Die entsprechende Szene gibt es auf YouTube zu sehen:

Doch es gibt noch weitere Referenzen. Die Spin-off-Serie zu Gintama bediente sich direkt am ikonischen Opening von One Piece und fügte seine eigenen Charaktere ein (via twitter.com). In einer weiteren Szene ist sogar zu sehen, wie eine Teufelsfrucht gegessen wird (via reddit.com).

Assassination Classroom

In welcher Form taucht One Piece hier auf? Auch in Assassination Classroom hat One Piece gleich mehrere Auftritte. Die wohl eindeutigste Referenz ist direkt in der ersten Episode von Staffel 2 zu finden. Dort spielt Karma nämlich ein Spiel zu One Piece auf seinem Nintendo DS.

Das Spiel ist für wenige Augenblicke zu sehen. Auf Reddit wurde die Szene festgehalten:

Zwei weitere Referenzen lassen sich in Episode 43 finden. Hier ist kurzzeitig die Pose zu sehen, die Ruffy beim Aktivieren seiner Gear-Fähigkeit nutzt. Außerdem streckt Koro-Sensei in dieser Folge seine Arme und ruft dabei „Gum Gum Slingshot“, eine Anspielung auf die Namen von Ruffys Attacken.

Die Simpsons

Sogar in Zeichentrickserien, die nicht aus Japan stammen, hat One Piece einen Gastauftritt. Die Rede ist dieses Mal von der vierten Episode der 26. Staffel von Die Simpsons. Hier ist Homer kurzzeitig zu sehen, wie er sich als Schwertjäger Lorenor Zorro verkleidet:

In der Szene, die unter anderem auf YouTube zu finden ist, gibt es noch viele weitere Anspielungen:

Die komplette Simpsons-Familie ist als Anime-Charakter verkleidet. Zudem sind vor dem Haus noch weitere Anspielungen zu finden, bei denen die Familie in einem anderen Zeichenstil zu sehen ist. So gibt es die Simpsons beispielsweise als Versionen von Adventure Time, South Park und den Minions.

Zu One Piece startet demnächst die zweite Staffel. Wir verraten euch, welche 8 wichtigen Szenen das Produktionsteam von Netflix auf keinen Fall verhunzen darf: 8 wichtige Szenen in One Piece Staffel 2, die Netflix auf jeden Fall richtig machen muss