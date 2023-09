8 wichtige Szenen in One Piece Staffel 2, die Netflix auf jeden Fall richtig machen muss

Staffel 1 der Live-Action-Adaption von One Piece war so erfolgreich, dass Netflix grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben hat. Somit beginnt das große Abenteuer von Ruffy und seinen Freunden auf der Grandline. MeinMMO-Autorin Jasmin hofft, dass bestimmte Szenen dabei nicht zu kurz kommen. 8 Szenen stellt die Autorin genauer vor.

Achtung, Spoiler: Der Text enthält Spoiler bis zum Ende des Alabasta-Arcs.

Ich träume in meiner Freizeit heimlich davon, eine Strohhutpiratin zu werden. One Piece verfolge ich seit dem Anfang und bin beim Manga immer auf dem aktuellsten Stand. Der Anime und die Netflix-Serie haben mich entsprechend schnell in den Bann geschlagen.

Ich kann es kaum abwarten, bis der Macher Oda die Geschichte fortsetzt. Als Fan hoffe ich aber inständig, dass Staffel 2 von One Piece auf Netflix einige der wichtigsten Momente nicht versaut.

Schon in der ersten Staffel von One Piece gab es viele traurige Momente, vor allem die Kindheit der Strohhutpiraten war alles andere als rosig. Doch auch in der Gegenwart wird Ruffys Crew viele emotionsgeladene Momente erleben.

Ich stelle euch 8 Szenen vor, die Netflix bei der 2. Staffel unbedingt richtig machen muss.

Ein großer Wal sorgt für großes Drama

Die erste tragische Geschichte gibt es beim schon Betreten der Grand Line. Über den Reverse Mountain landet die Strohhutbande nämlich beim riesigen Wal La Boum. Der Meeressäuger ist von Narben übersät, weil er seinen Kopf gegen den Reverse Mountain rammt.

Der Wal versucht auf diese Weise, den Berg zu zerstören, um so zu seinen Freunden zu gelangen. Als Baby wurde er nämlich von seiner Herde getrennt und daraufhin von Piraten großgezogen. Die Piraten versprachen, eines Tages wiederzukommen, doch bis heute gibt es kein Lebenszeichen von ihnen. One Piece-Kenner wissen, wieso die Piraten nie zurückkamen.

Ruffy fordert den Wal daraufhin zum Kampf heraus, den die beiden in einem Unentschieden enden lassen. Ruffy verspricht, eines Tages zurückzukehren, um ein Rückmatch auszutragen. La Boum versteht die Geste und ist sichtlich zu Tränen gerührt.

Ich bin gespannt, wie Netflix diese emotionale Szene umsetzen will. Falls der Wal einem echten Exemplar mit CGI-Effekten nachempfunden wird, stelle ich es mir schwer vor, ein so riesiges Lebewesen mit Freudentränen darzustellen, dass bei mir ebenfalls die Tränen los strömen.

Einen Trailer zu Staffel 1 der Netflix-Serie gibt es hier auf MeinMMO:

Neues Mitglied für die Strohhutbande

Den nächsten Tränenwasserfall könnte es mit dem Eintritt des nächsten Strohhutmitglieds geben. Auf Drum Island treffen Ruffy und seine Freunde auf das Rentier Chopper. Wie die anderen Mitglieder hat auch er eine traurige Geschichte hinter sich.

Chopper hat von einer Teufelsfrucht gegessen, die ihn zu einem menschenähnlichen Wesen werden ließ. Doch als Hybrid fand er weder Freunde unter Rentieren noch unter den Menschen. Der einzige Freund, der zu ihm hielt, war Doc Bader, von dem er sich ein medizinisches Wissen aneignete.

Doch Doc Bader starb in einer Explosion und Chopper wuchs bei Dr. Kuleha auf. Er vergaß aber nie den Traum seines Mentors: Er wollte die Kirschblüten nach Drum Island zurückbringen.

Als Ruffy und seine Crew absegeln wollen, schießen Dr. Kuleha und einige Bewohner pinke Farbe in die Luft, was dank der Form der Insel wie ein riesiger Kirschblütenbaum aussieht. Chopper läuft Rotz und Wasser im Gesicht und so erging es auch mir.

Auch hier ist die Frage, wie Chopper in der Netflix-Serie dargestellt wird. Es wird schwer seinen, einen Rentier-Mensch-Hybriden so darzustellen, dass wir nicht aus der Immersion gerissen werden. Hoffentlich schafft Netflix es, einen ebenso tollen Schauspieler wie bei den anderen Strohhüten zu finden, der Choppers Emotionen perfekt transportiert.

Lasst dem Alabasta-Arc eine eigene Staffel

Ich hoffe inständig, dass der Alabasta-Arc nicht mehr in Staffel 2 vorkommt oder zumindest so viele Episoden bekommt, dass die Geschichte ausreichend erzählt wird. Das Wüstenland hat so viele einzelne Schicksale und spannende Kämpfe zu bieten, dass es eine Schande wäre, wenn die ganze Geschichte nur in zwei Folgen erzählt werden würde.

Folgende 6 wichtigen Szenen gibt es nämlich noch im Alabasta-Arc, die nicht zu kurz kommen sollten:

Der Bürgerkrieg zwischen dem Königreich und der Rebellion.

Ruffy trifft das erste Mal auf Ace.

Die Strohhüte müssen sich einzeln in Kämpfen beweisen.

Sir Crocodile wird der erste stärkere Gegner, an dem sich Ruffy die Zähne ausbeißen muss.

Vivis Abschied von den Strohhüten.

Der Eintritt von Nico Robin in die Bande.

Viele One-Piece-Fans dürften die Szene kennen, in der die Strohhüte ihre Faust in die Luft strecken und dabei das blaue Kreuz am Handgelenk sichtbar wird. Da sie nicht wollen, dass ihre Freundin Vivi vor der Marine im Zusammenhang mit Piraten gebracht wird, drücken sie so stillschweigend ihre Zusammengehörigkeit aus.

In dem Arc ist mir vor allem hängen geblieben, wie oft Prinzessin Vivi geweint hat. Sei es wegen ihrer Verzweiflung, einem Streit mit Ruffy oder der Tod eines geliebten Freundes – der Alabasta-Arc hat eine Menge emotionaler Situationen.

