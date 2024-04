Wenn ihr ausgefallene Abenteuer-Animes mögt, solltet ihr diesen Geheimtipp nicht verpassen

Vor wenigen Wochen startete die Frühlings-Season der Animes. Der Streamingdienst Crunchyroll hat wieder einmal zahlreiche Serien ins Programm aufgenommen. Darunter ist ein unscheinbarer Anime, den MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen zunächst übersehen hat. Doch nach den ersten drei Folgen ist sie am Haken.

Welcher Anime wurde übersehen? Die Rede ist von Train to the End of the World. Der Anime hat auf Crunchyroll eine Durchschnittsbewertung von 4,5/5 Sternen bei 1.400 abgegebenen Stimmen. Auf MyAnimeList kommt der Anime auf 7,36 von 10 möglichen Punkten und rankt damit auf dem Niveau von Sword Art Online (7,21) und Goblin Slayer (7,42).

Obwohl der Anime mit seiner niedlichen Mädchen-Truppe zunächst zuckersüß aussieht, steckt ein mysteriöses Abenteuer dahinter.

Der Anime ist am 1. April 2024 gestartet. Aktuell sind nur drei Folgen erhältlich, der Rest soll im wöchentlichen Rhythmus hochgeladen werden. Der dazugehörige Manga ist ebenfalls noch gar nicht so alt – er ist erst seit dem 25. März 2024 verfügbar.

Damit ihr einen Eindruck vom Anime bekommt, könnt ihr euch hier den japanischsprachigen Trailer ansehen:

Mit dem Zug bis ans Ende der Welt

Worum geht es in Train to the End of the World? Der Launch des 7G-Netzwerks steht bevor. Die Welt wartet gebannt darauf, durch das Netz endlich telepathisch kommunizieren zu können. Doch während des Starts stürzt die Welt in eine Katastrophe und die Zivilisation endet als isolierte Siedlungen.

Der 7G-Unfall hat zu einer weiteren Anomalie geführt: In jedem Dorf passieren merkwürdige Dinge. Die Bewohner von Agano verwandeln sich beispielsweise in Tiere, sobald sie das Alter von 21 erreichen.

Das junge Mädchen Shizuru Chikura erfährt, dass ihre verschollene Freundin Yoka Nakatomi noch am Leben ist. Zusammen mit ihren Mitschülerinnen macht sie sich per Zug auf den Weg, um Yoka aufzuspüren.

Selbst im Intro geht es um Züge.

Was macht den Anime so besonders? Schon die erste Folge zeigt mit seinen bunten Animationen, was für ein durchgedrehter Anime Train to the End of the World ist. Die darauffolgenden Folgen sind zwar nicht ganz so verrückt, doch die unterschiedlichen Anomalien und Naturphänomene sind total spannend anzusehen.

Mit jeder neuen Folge frage ich mich, was den Mädels wohl dieses Mal passiert. Aktuell kann ich nicht abschätzen, in welchem Tempo die Geschichte weitererzählt wird. Außerdem wirkt der Kontrast zwischen den kindlichen Protagonistinnen und der rauen Welt manchmal zu krass.

Doch alles in allem ist die Serie ein toller Anime, den ich guten Gewissens weiterempfehlen kann. Schon der Release am 1. April zeigt, dass wir uns auf einen äußerst surrealen Abenteuer-Anime freuen können.

Wo kann ich mit Train to the End of the World ansehen? Der Anime ist aktuell im Abo bei Crunchyroll verfügbar. Leider zählt er nicht zu den Serien, die ihr auch ohne Premium-Abo schauen könnt. Ihr müsst monatlich (oder jährlich) zahlen, um euch den Anime anzuschauen. Bislang ist nur die japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Welcher Anime begeistert euch aus der aktuellen Season? Schreibt es uns in die Kommentare!

