One Piece zeigt, wie es Lysops Freundin geht – So sieht sie heute aus

Könnt ihr euch noch an Miss Kaya erinnern? Sie tauchte in den ersten Folgen des Animes auf und war auch in der Serie auf Netflix zu sehen. Von ihr bekam die Strohhutbande in One Piece ihr erstes richtiges Schiff. Nun taucht sie wieder auf und wir sehen, was die letzten Jahre mit ihr gemacht haben.

Achtung, Spoiler: Wir gehen im folgenden Kapitel auf die Ereignisse aus Kapitel 1103 des One-Piece-Mangas ein.

Wie geht es Miss Kaya? Als Ruffy das erste Mal auf Lysop traf, wirkte Miss Kaya durch ihr Auftreten schwach und krank. Sie befand sich oft im Bett oder trug ein Nachthemd, wenn sie umherwanderte. Lysop konnte sie als einzige Person mit seinen Lügengeschichten aufheitern, weshalb sich zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft entwickelte.

Im aktuellen Kapitel von One Piece gibt es jetzt ein aktuelles Bild mit Miss Kaya zu sehen. Zusammen mit Lysops Piratenbande hört sie der Übertragung zu, die Dr. Vegapunk weltweit gestartet hat.

Und so wie es scheint, geht es ihr mittlerweile blendend. Miss Kaya sieht viel gesünder aus und trägt nicht mehr ihr blasses Nachthemd, sondern ein stylisches Outfit. Ihre Haare wirken voller als zum Beginn von One Piece und sie lächelt Möhre, Paprika und Zwiebel an.

Ihr Bild könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was hat Miss Kaya seit Lysops Abreise gemacht? Miss Kaya erwähnt, dass Dr. Vegapunk eine Legende im Bereich der Medizin ist. Sie interessiert sich deshalb so sehr dafür, weil sie selbst angefangen hat, Medizin zu studieren.

Miss Kaya hat ihre kränkliche Phase wohl zum Anlass genommen, anderen Menschen helfen zu wollen. Deshalb entschloss sie sich dazu, Ärztin werden zu wollen. Während des Fishman-Island-Arcs gab es im Manga bereits ein Bild von ihr zu sehen (via One Piece Wiki), auf dem sie über ihren Büchern brütete.

Miss Kayas Genesung macht sie zu einer noch hübscheren Person. Auf dem Bild ist nämlich zu sehen, wie Lämmchen einige liebeswütige Verehrer abwimmelt. Lysop sollte sich also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn er Miss Kaya für sich gewinnen möchte.

Miss Kaya kam ebenfalls in der Real-Serie zu One Piece vor:

In einem späteren Bild von One Piece Wiki, das während der Ereignisse auf Whole Cake Island gezeigt wurde, ist Miss Kaya mit einer schwarzen Aktentasche und längeren Haaren zu sehen. Sie freute sich zusammen mit Lysops Piratenbande darüber, dass ihr Anführer ein hohes Kopfgeld bekommen hatte.

Miss Kaya hat sich also mittlerweile von den Strapazen mit ihrem Butler erholt. Dieser versuchte damals, die junge Dame zu ermorden. Doch der Plan ging nach hinten los. Ruffy, Lysop und die anderen konnten den Mordversuch nämlich verhindern.

Im gleichen Kapitel ist ein Bild von Caesar Crown und Sanjis Vater zu sehen. Die beiden sind schockiert, dass Dr. Vegapunk stirbt. Schließlich haben sie ein Konkurrenzunternehmen gegründet:

One Piece: Was wurde aus Caesar Crown? So erging es dem bösen Wissenschaftler nach seiner Entführung