One Piece: Der Sprecher von Sanji machte Zorro das perfekte Geburtstagsgeschenk

Sanji und Zorro sind zwei der stärksten Mitglieder aus Ruffys Strohhutbande. In der Anime-Serie zu One Piece geraten die beiden Hitzköpfe ständig aneinander. Vermutlich ist das Verhältnis der beiden Synchronsprecher, die im japanischen Original den beiden Charakteren ihre Stimme verleihen, deutlich besser. Doch es gibt ein Geschenk, bei dem der Sprecher von Sanji in seiner Rolle geblieben ist.

Was ist das für ein Geschenk? Der Synchronsprecher von Sanji wollte wohl den Geburtstag seines Arbeitskollegen gebührend feiern. In 2020 schenkte er dem Sprecher von Zorro ein Geschenk, mit dem er wohl nicht gerechnet hat: Er schrieb ihm eine „berührende“ Nachricht zum Geburtstag.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen, was für eine „emotionale“ Botschaft der Sprecher an seinen Kollegen verfasst hat:

Anhand des Gesichtsausdruckes von Zorros Synchronsprecher ist zu erkennen, dass er nicht ganz so glücklich mit diesem Geschenk ist. Kein Wunder auch, denn statt einer berührenden Botschaft hat er einfach nur eine leere Tafel bekommen, auf der gar nichts steht.

Leider wissen wir nicht, ob sich der Sprecher von Zorro es mit einem ebenso tollen Geschenk ausgeglichen hat. Doch wir können uns vorstellen, dass diese „Nachricht“ nicht unkommentiert geblieben ist.

Aktuell spielt der Anime von One Piece während des Egghead-Island-Arcs:

Sanji und Zorro haben in One Piece eine Rivalität

Warum ist dieses Geschenk so passend? Die Sprecher von Sanji und Zorro bleiben damit ihren Charakteren, die sie vertonen, treu. Die beiden Strohhutpiraten gehören zwar zur selben Crew, doch sie sind von Beginn an Feinde. Sie messen sich oft darin, wer der stärkere Kämpfer ist:

Im Kampf gegen Arlongs Piratenbande zählen die beiden, wer mehr Fischmenschen besiegt hat.

Sie geben sich kuriose Spitznamen. Zorro geht sogar so weit, dass er Sanji im Manga bislang noch nie beim Namen genannt hat.

In Kapitel 655 von Band 66 ist eine Szene zu sehen, in der Sanji das Mittagessen an die Crew austeilt. Nur Zorros Essen hat einen besonderen „Crunch“. Oda enthüllt, dass Sanji Rattengift und Rasierklingen in Zorros Essen gepackt hat (via Screen Rant).

Die Rivalität der beiden geht also über normale Verhältnisse hinaus. Sanjis Synchronsprecher hat die Fehde auf das nächste Level gehoben und trägt sie nun spaßeshalber in der Realität aus.

Wie kommt das Geschenk bei Fans an? In den Kommentaren gibt es zahlreiche User, die sich einen Spaß aus der Nachricht machen. Sie finden, dass das Geschenk eine „sehr nette“ Nachricht sei und die Botschaft so tiefgründig sei, dass einige in Tränen ausbrechen würden.

Einige schreiben, dass die beiden perfekt zu ihren Rollen passen würden. User Devontae981 hat sogar ein Foto der beiden Synchronsprecher gefunden, auf dem sie sich grummelig anstarren.

Trotz ihrer Rivalität müssen sich Sanji und Zorro für Ruffy zusammenreißen. Sie sind immerhin die stärksten Kämpfer der Strohhutbande.