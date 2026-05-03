Jessie von Team Rocket aus Pokémon war mal ein guter Mensch, doch ein Erlebnis macht sie zur Schurkin

Über zahlreiche Staffeln von Pokémon versuchte Jessie als Mitglied von Team Rocket, das Pikachu von Ash zu stehlen. Dabei wollte sie eigentlich eine ganz andere Berufsrichtung einschlagen.

Was für ein Mensch war sie früher? In der 13. Episode von Staffel 3 des Animes Pokémon lernen die Zuschauer die Hintergrundgeschichte von Jessie kennen. Im Deutschen trägt die Folge den Titel „Alte Bekannte“. Erstmals lief sie im Juni 2001.

In der Episode versucht Team Rocket das Essen aus einem Pokémon-Center zu stehlen. Dabei begegnen sich Jessie und das Heitereia und stellen fest, dass sie alte Freundinnen sind. Dabei erinnert sich Jessie an ihre gemeinsame Zeit auf der Chaneira-Krankenschwester-Schule.

Die gemeinsame Zeit könnt ihr euch im folgenden TikTok ansehen:

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Ursprünglich wollte sie eine Krankenschwester werden und saß mit mehreren Chaneiras in einer Schulklasse. Dort lernte sie beispielsweise, wie man Verletzungen ordentlich bandagiert und half dabei sogar anderen Pokémon. Es wirkte so als hätte Jessie keinen Funken Bösheit in sich.

Doch die Zeit in der Schule hat sie zu der Person gemacht, die sie heutzutage ist.

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Von der Krankenschwester zur Schurkin

Wieso kam der Wandel? Jessie war von Anfang an eine Außenseiterin in der Klasse. Es gab nur ein Chaneira, das sich mit ihr anfreundete und sich beim Essen zu ihr setzte.

Zudem konnte sie einfach nicht mit den Fähigkeiten der anderen Pokémon mithalten. Als diese zur Beruhigung der Patienten Gesang einsetzten, fiel auch Jessie in einen Schlaf, was zum Tadel von der Lehrerin führte.

Jessie erkannte, dass sie nie so gut wie ein Chaneira sein würde und dass sich niemand in der Schule für sie interessierte, außer eben dem einen Pokémon, dem sie in der heutigen Zeit als Heiteira begegnete.

Dabei hat Jessie in einer anderen Folge gezeigt, dass sie selbst ein gutes Pokémon wäre. Sie hat nämlich mit eigenen Angriffen ihr Vipitis gefangen. Die kuriose Szene könnt ihr euch hier ansehen: Ein Moment im Anime von Pokémon beweist, dass die Prämisse der gesamten Serie falsch ist