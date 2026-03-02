Fans von Pokémon entdecken weiteren Feuer-Hund in anderem Monster-Sammelspiel, selbst die Entwickler reagieren

Am vergangenen Freitag wurden die 3 neuen Starter-Pokémon von Wind und Welle vorgestellt. Es warten ein böse aussehender Vogel, ein Pomeranian und ein Gecko. Einer der Starter hätte verdächtig viele Ähnlichkeiten mit einem Monster aus einem anderen Sammelspiel, finden zumindest die Fans.

Um welchen Starter geht es? In der Pokémon-Presents wurden die 3 neuen Starter der 10. Generation vorgestellt. Dieses Mal können Trainer zwischen dem Pflanzen-Vogel Braubel, dem Feuerhund Pomfifi und dem Wassergecko Gekkua wählen.

Unter den 3 neuen Startern zählt vor allem Pomfifi zu den Favoriten der Spieler. Doch genau dieser Hund erinnert jetzt die Fans an ein Monster aus einem anderen Indie-Sammelspiel. Die beiden würden viele Ähnlichkeiten aufweisen, so die Spieler.

Feuer-Pomeranian hat einen Zwilling

Mit wem hat er Ähnlichkeiten? Nachdem Pomfifi vorgestellt wurde, ist einem User aufgefallen, dass der Feuerhund verdächtig viele Ähnlichkeiten mit einem anderen Feuerhund aus Cassette Beasts hätte.

  • Bei beiden handelt es sich um einen Pomeranier als Hunderasse.
  • Beide sind vom Typ Feuer.
  • Sie haben im Englischen sogar fast denselben Namen: In Cassette Beasts heißt das Monster Pombomb, in Pokémon heißt der Feuerhund Pombon.

Auf X gibt es deswegen mehrere Posts, in denen die beiden Hunde gegenübergestellt werden. Ein User vergleicht die beiden Hunde in einem Meme miteinander, das aussagen soll, dass es sich bei beiden um dasselbe Bild handele. Ein weiterer User postet einfach die beiden Bilder nebeneinander und lässt sie für sich sprechen.

Allerdings: Der Pomeranier aus Pokémon hat ein wuscheligeres Fell und keinen schwarzen Körper wie das Monster aus Cassette Beasts. Zudem hat das Pokémon noch einen Pinsel auf dem Kopf. Bei den Details unterscheiden die beiden sich eben doch.

Wie reagieren die Entwickler? Auch an den Entwicklern von Cassette Beasts ist das nicht vorbeigegangen. Sie posten auf X ein Meme aus Dexter, bei dem Sgt. James Doakes mit seinem wertenden Blick zu sehen ist. 

In der Serie ist er dafür bekannt, von Anfang an als einziger eine tiefe Abneigung und ein berechtigtes Misstrauen gegenüber dem Hauptcharakter zu hegen. Der Post erfolgt komplett ohne Text. Doch Fans wissen direkt, in welchem Kontext es gepostet wurde.

Mit Pokémon Wind und Welle müssen sich die Fans von der Switch verabschieden. Der Titel erscheint nämlich nur noch auf Switch 2. Doch das ist gar keine so schlechte Handlung, meint MeinMMO-Redakteur Benedikt: Pokémon Wind und Welle verbannt endlich die alte Switch und Nintendo hätte keine bessere Entscheidung treffen können

