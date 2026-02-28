Die Starter der neuen Pokémon-Editionen sind bekannt, Community hat schon jetzt einen Favoriten

2 Min. Nico Scheibel
Die Starter der neuen Pokémon-Editionen sind bekannt, Community hat schon jetzt einen Favoriten

Die 10. Generation von Pokémon, genannt Wind und Welle, wurde für 2027 angekündigt. Im Zuge der Pokémon Direct am 27. Februar 2026 wurde ein erster Trailer gezeigt. Dort sind auch die neuen Starter zu sehen und die Community hat schon jetzt einen klaren Favoriten.

Was sind die neuen Pokémon-Editionen? Pokémon Wind und Welle leiten die 10. Generation von Pokémon ein. Im Trailer gibt es bereits eine kleine Vorschau, wie die neue Region aussehen wird. Auch die Starter, die wohl wichtigsten Pokémon eines angehenden Trainers, sind jetzt bekannt und die Community hat direkt einen Liebling auserkoren.

Wer sind die drei neuen Starter? Zur Auswahl stehen dieses Mal der Feuerhund Pomfifi, der Grasvogel Braubel und der Wassergecko Gekkua. Auf Reddit wurde natürlich wieder heiß diskutiert, wer der beste Starter sei. Dieses Mal ist es recht eindeutig, wer das Rennen des beliebtesten Starters gewinnt.

Hier seht ihr den Trailer zu Pokémon Winds und Waves:

Der Trailer zur 10. Generation von Pokémon zeigt die neue Region und die drei Starter
Spieler würden für den süßesten Starter alles tun

Wer ist der Favorit? Im Subreddit zu Pokémon ist das Ergebnis fast eindeutig. Die meisten Fans finden den Feuerhund Pomfifi am besten. Das ergibt sich aus einem Blick auf sämtliche Threads, die die meisten Stimmen gesammelt haben.

Reddit-User Arrow191 schreibt: „Nicht, dass ich dramatisch sein will, aber ich würde für Pomfifi sterben.“ Ihm stimmten über 1.500 weitere Nutzer zu (Stand: 28. Februar 2026, um 11:10 Uhr).

Auch im Subreddit TwoBestFriendsPlay sind sich die meisten einig. Dort wird Pomfifi ebenfalls angehimmelt. T4silly schreibt beispielsweise: „Ich hab Pomfifi erst seit 3 Minuten, aber wenn irgendwas mit ihm passiert, dann raste ich komplett aus.“ (reddit.com)

Die anderen Starter haben natürlich auch Fans, allerdings wird am meisten über Pomfifi geredet. Welchen Starter findet ihr am besten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Was wurde noch im Trailer gezeigt? Am Ende des Trailers gibt es eine kleine Kamerafahrt durch eine hübsche Unterwasserwelt.

Spieler wurden sofort an das beliebte Tauchen-Feature aus der 3. Generation erinnert, die in der MeinMMO-Redaktion sogar die beliebteste Ära von Pokémon ist. Eine Unterwasserwelt gab es zuletzt im Jahr 2014 bei den Remakes Omega Rubin und Alpha Saphir.

Ob das IGN gefallen wird? Das Spielemagazin bewertete Omega Rubin und Alpha Saphir mit 7,8 von 10 Punkten. Ihre Begründung war, es gäbe zu viel Wasser (meme.fandom.com). Dabei handelt es sich um ein Meme, das sich mit der Zeit weit verbreitet hat. Ob es in Pokémon Winds und Waves genauso viel oder sogar mehr Wasser geben wird, erfahren wir erst im Jahr 2027.

Am 5. März erscheint allerdings erst das neue Pokémon Pokopia. Das wird eine Art Lebenssimulation, bei der ihr bauen und craften könnt. Mit neugebauten Arealen besuchen euch auch mehr Pokémon. Es erinnert etwas an Palworld, allerdings ohne Knarren: Nintendo bringt neues Pokémon-Spiel: Es ist wie Palworld, nur ohne Knarren

Lady Gaga Pokémon Titel title

