Welche Ära aus Pokémon ist die beste? Die MeinMMO-Redaktion wählt ihre Favoriten

Jeder Pokémon-Fan hat seine eigenen Erfahrungen mit dem Franchise gemacht und ist mit einer anderen Edition eingestiegen. Kein Wunder also, dass sich da unterschiedliche Lieblinge bilden. MeinMMO hat sich einer Umfrage gestellt und präsentiert euch jetzt die Ergebnisse ihrer liebsten Ära.
Dieses Jahr feiert das Pokémon-Franchise sein 30. Jubiläum. 30 Jahre Pokémon bedeuten auch unterschiedliche Erfahrungen und Einstiegspunkte in das Universum der bunten Taschenmonster. Auch in der MeinMMO-Redaktion gibt es die unterschiedlichsten Meinungen darüber, welche Generationen die besten sind.
Deshalb haben wir uns einer ultimativen Umfrage gestellt: Welche Ära ist denn nun die beste? Jeder Redakteur und Autor hatte 3 Stimmen zur Verfügung. Dabei haben wir nicht strikt nach Generation unterschieden, sondern nach Zeiträumen, in denen mehrere Editionen erschienen sind.
Dafür listen wir euch die letzten Plätze als Stichpunkte auf. Die Top 3 stellen wir euch genauer vor. Bei einem Gleichstand haben wir die Zeitalter von neu nach alt geordnet. Hinzu kommen Meinungskästen der Redakteure und Autoren, warum sich bei dieser Generation für Platz 1 entschieden wurde.
Welche Generation dominiert bei MeinMMO?
- Platz 9: Ära 9, Pokémon Karmesin & Purpur (2 Stimmen)
- Platz 8: Ära 7, Pokémon Sonne & Mond, Ultrasonne & Ultramond, Let’s Go, Pikachu! & Let’s Go, Evoli! (2 Stimmen)
- Platz 7: Ära 8, Pokémon Schwert & Schild, Strahlender Diamant & Leuchtende Perle, Legenden: Arceus (4 Stimmen)
- Platz 6: Ära 5, Pokémon Schwarz & Weiß, Schwarz 2 & Weiß 2 (4 Stimmen)
- Platz 5: Ära 2, Pokémon Gold & Silber, Kristall (4 Stimmen)
- Platz 4: Ära 6, Pokémon X & Y, Omega Rubin & Alpha Saphir (6 Stimmen)
Bin seit Tag 1 Gen 1 dabei, und bei mir sind ganz klar Gen 2 und danach Gen 1 auf Platz 1 und 2.
Ab da habe ich zwar auch alle gespielt, aber Gen 3 gefiel mir gar nicht. Es fühlte sich damals einfach komisch an. Blattgrün und Feuerrot retteten den GBA, was Pokémon angeht.
Die DS-Spiele waren es auch alle nicht.
Auf dem 3DS wurde es wieder besser, und X/Y sowie Sonne und Mond waren okay, aber längst kein Gen 2.
Schwert und Schild knüpften dort an; es war okay.
Karmesin/Purpur wäre für mich, trotz technischer Mängel, endlich mal wieder deutlich besser und hätte ohne diese Terakristallisierung bei mir auf Platz 2 landen können. Diese hat es mir aber etwas vermiest, auch hunderte Stunden später versuche ich, diese Mechaniken zu ignorieren. (Mag alle diese temporären Evolutionen nicht, ist mir zu viel Digimon)
Mir ist bewusst, dass manche diese Ansicht nicht teilen, da braucht ihr mich jetzt nicht extra drauf hinweisen 😂