Welche Ära aus Pokémon ist die beste? Die MeinMMO-Redaktion wählt ihre Favoriten

Special
4 Min. Jasmin Beverungen 1 Kommentar Lesezeichen
Welche Ära aus Pokémon ist die beste? Die MeinMMO-Redaktion wählt ihre Favoriten

Jeder Pokémon-Fan hat seine eigenen Erfahrungen mit dem Franchise gemacht und ist mit einer anderen Edition eingestiegen. Kein Wunder also, dass sich da unterschiedliche Lieblinge bilden. MeinMMO hat sich einer Umfrage gestellt und präsentiert euch jetzt die Ergebnisse ihrer liebsten Ära.

Dieses Jahr feiert das Pokémon-Franchise sein 30. Jubiläum. 30 Jahre Pokémon bedeuten auch unterschiedliche Erfahrungen und Einstiegspunkte in das Universum der bunten Taschenmonster. Auch in der MeinMMO-Redaktion gibt es die unterschiedlichsten Meinungen darüber, welche Generationen die besten sind.

Deshalb haben wir uns einer ultimativen Umfrage gestellt: Welche Ära ist denn nun die beste? Jeder Redakteur und Autor hatte 3 Stimmen zur Verfügung. Dabei haben wir nicht strikt nach Generation unterschieden, sondern nach Zeiträumen, in denen mehrere Editionen erschienen sind.

Dafür listen wir euch die letzten Plätze als Stichpunkte auf. Die Top 3 stellen wir euch genauer vor. Bei einem Gleichstand haben wir die Zeitalter von neu nach alt geordnet. Hinzu kommen Meinungskästen der Redakteure und Autoren, warum sich bei dieser Generation für Platz 1 entschieden wurde.

Übrigens: Ihr könnt auch selbst mitmachen! Auf der nächsten Seite findet ihr einen Umfragekasten, mit dem ihr selbst abstimmen könnt, welche Pokémon-Ära für euch die beste ist.

Pokémon-Legenden: Z-A zeigt im neuen Trailer die Inhalte des DLCs Mega-Dimensionen
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Welche Ära aus Pokémon ist die beste? Die MeinMMO-Redaktion wählt ihre Favoriten Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Blizzard hat klammheimlich das erste Mobile-Spiel angekündigt, das ich wirklich spielen will 5 Animes, die wir gerne vergessen würden, um sie nochmal zu schauen WoW macht das Housing noch besser, verspricht alles, was die Community will Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht Ich wollte mich fühlen wie ein Pirat, doch ein neues Survival-Spiel auf Steam machte mich zum gestrandeten Tom Hanks Ein deutscher Krimi sieht aus wie die perfekte Unterhaltung für Boomer, versüßt mir als Gen Z jeden Abend auf Netflix Wir stellen euch die größten Gaming-Reuen der MeinMMO vor – Welche Games hättet ihr gern früher gespielt? Einer der gefährlichsten Drachen von Westeros hörte auf keinen Targaryen, war eine große Bedrohung für andere seiner Art Spieler in ARC Raiders werden kreativ, um ihren Loot nicht zu verlieren Die 10 wichtigsten Unterschiede in Bridgerton zwischen Buch und Serie, die den 1. Teil von Staffel 4 verändern

Welche Generation dominiert bei MeinMMO?

  • Platz 9: Ära 9, Pokémon Karmesin & Purpur (2 Stimmen)
  • Platz 8: Ära 7, Pokémon Sonne & Mond, Ultrasonne & Ultramond, Let’s Go, Pikachu! & Let’s Go, Evoli! (2 Stimmen)
  • Platz 7: Ära 8, Pokémon Schwert & Schild, Strahlender Diamant & Leuchtende Perle, Legenden: Arceus (4 Stimmen)
  • Platz 6: Ära 5, Pokémon Schwarz & Weiß, Schwarz 2 & Weiß 2 (4 Stimmen)
  • Platz 5: Ära 2, Pokémon Gold & Silber, Kristall (4 Stimmen)
  • Platz 4: Ära 6, Pokémon X & Y, Omega Rubin & Alpha Saphir (6 Stimmen)
MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes schreibt: „Gen 3 und 6 haben gute Spiele, aber Schwarz und Weiß 2 sind für mich spielerisch die besten Teile. Sie haben einen guten Typen-Mix, eine vernünftige Schwierigkeit mit knackigen Trainern und Pokémon war grafisch noch nie so auf dem Höhepunkt wie in den Schwarz/Weiß-Spielen. Auch der Soundtrack ist fantastisch. Und es gibt Trikephalo, eines der coolsten Drachen-Pokémon aller Zeiten.“
MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl findet: „Da ich als Kind nie Berührungspunkte mit Pokémon hatte, bin ich erst später eingestiegen, als ich mir meine Switch zugelegt hatte. Schwert und Schild war mein erstes – konnte mich aber so weit überzeugen, dass ich am Franchise drangeblieben bin.“

Auf der nächsten Seite gibt es die Top 3.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
1
Kommentieren
Pokemon Mythen

9 Mythen zu Pokémon, Meisterbällen und Prof. Eich, die wir als Kind geglaubt haben

Pokémon Floink und Meistagrif

5 Entwicklungen, die ein cooles Pokémon komplett versaut haben

Pokémon Serie Ash gegen Paul

Die Pokémon-Spiele hatten schon lange einen Hard-Mode, doch kaum einer nutzte ihn

Pokemon Game Boy Feature

Pokémon ist eines der erfolgreichsten Gaming-Franchises aller Zeiten – Und existiert nur durch ein Feature des Game Boys

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Katsuno
#1255058

Bin seit Tag 1 Gen 1 dabei, und bei mir sind ganz klar Gen 2 und danach Gen 1 auf Platz 1 und 2.

Ab da habe ich zwar auch alle gespielt, aber Gen 3 gefiel mir gar nicht. Es fühlte sich damals einfach komisch an. Blattgrün und Feuerrot retteten den GBA, was Pokémon angeht.

Die DS-Spiele waren es auch alle nicht.

Auf dem 3DS wurde es wieder besser, und X/Y sowie Sonne und Mond waren okay, aber längst kein Gen 2.

Schwert und Schild knüpften dort an; es war okay.

Karmesin/Purpur wäre für mich, trotz technischer Mängel, endlich mal wieder deutlich besser und hätte ohne diese Terakristallisierung bei mir auf Platz 2 landen können. Diese hat es mir aber etwas vermiest, auch hunderte Stunden später versuche ich, diese Mechaniken zu ignorieren. (Mag alle diese temporären Evolutionen nicht, ist mir zu viel Digimon)

Mir ist bewusst, dass manche diese Ansicht nicht teilen, da braucht ihr mich jetzt nicht extra drauf hinweisen 😂

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx