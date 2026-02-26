Welche Ära aus Pokémon ist die beste? Die MeinMMO-Redaktion wählt ihre Favoriten

Jeder Pokémon-Fan hat seine eigenen Erfahrungen mit dem Franchise gemacht und ist mit einer anderen Edition eingestiegen. Kein Wunder also, dass sich da unterschiedliche Lieblinge bilden. MeinMMO hat sich einer Umfrage gestellt und präsentiert euch jetzt die Ergebnisse ihrer liebsten Ära.

Dieses Jahr feiert das Pokémon-Franchise sein 30. Jubiläum. 30 Jahre Pokémon bedeuten auch unterschiedliche Erfahrungen und Einstiegspunkte in das Universum der bunten Taschenmonster. Auch in der MeinMMO-Redaktion gibt es die unterschiedlichsten Meinungen darüber, welche Generationen die besten sind.

Deshalb haben wir uns einer ultimativen Umfrage gestellt: Welche Ära ist denn nun die beste? Jeder Redakteur und Autor hatte 3 Stimmen zur Verfügung. Dabei haben wir nicht strikt nach Generation unterschieden, sondern nach Zeiträumen, in denen mehrere Editionen erschienen sind.

Dafür listen wir euch die letzten Plätze als Stichpunkte auf. Die Top 3 stellen wir euch genauer vor. Bei einem Gleichstand haben wir die Zeitalter von neu nach alt geordnet. Hinzu kommen Meinungskästen der Redakteure und Autoren, warum sich bei dieser Generation für Platz 1 entschieden wurde.

Übrigens: Ihr könnt auch selbst mitmachen! Auf der nächsten Seite findet ihr einen Umfragekasten, mit dem ihr selbst abstimmen könnt, welche Pokémon-Ära für euch die beste ist.

Welche Generation dominiert bei MeinMMO?

Platz 9: Ära 9, Pokémon Karmesin & Purpur (2 Stimmen)

Ära 9, Pokémon Karmesin & Purpur (2 Stimmen) Platz 8: Ära 7, Pokémon Sonne & Mond, Ultrasonne & Ultramond, Let’s Go, Pikachu! & Let’s Go, Evoli! (2 Stimmen)

Ära 7, Pokémon Sonne & Mond, Ultrasonne & Ultramond, Let’s Go, Pikachu! & Let’s Go, Evoli! (2 Stimmen) Platz 7: Ära 8, Pokémon Schwert & Schild, Strahlender Diamant & Leuchtende Perle, Legenden: Arceus (4 Stimmen)

Ära 8, Pokémon Schwert & Schild, Strahlender Diamant & Leuchtende Perle, Legenden: Arceus (4 Stimmen) Platz 6: Ära 5, Pokémon Schwarz & Weiß, Schwarz 2 & Weiß 2 (4 Stimmen)

Ära 5, Pokémon Schwarz & Weiß, Schwarz 2 & Weiß 2 (4 Stimmen) Platz 5: Ära 2, Pokémon Gold & Silber, Kristall (4 Stimmen)

Ära 2, Pokémon Gold & Silber, Kristall (4 Stimmen) Platz 4: Ära 6, Pokémon X & Y, Omega Rubin & Alpha Saphir (6 Stimmen)

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes schreibt: „Gen 3 und 6 haben gute Spiele, aber Schwarz und Weiß 2 sind für mich spielerisch die besten Teile. Sie haben einen guten Typen-Mix, eine vernünftige Schwierigkeit mit knackigen Trainern und Pokémon war grafisch noch nie so auf dem Höhepunkt wie in den Schwarz/Weiß-Spielen. Auch der Soundtrack ist fantastisch. Und es gibt Trikephalo, eines der coolsten Drachen-Pokémon aller Zeiten.“

MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl findet: „Da ich als Kind nie Berührungspunkte mit Pokémon hatte, bin ich erst später eingestiegen, als ich mir meine Switch zugelegt hatte. Schwert und Schild war mein erstes – konnte mich aber so weit überzeugen, dass ich am Franchise drangeblieben bin.“

Auf der nächsten Seite gibt es die Top 3.