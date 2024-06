Ein Moment im Anime von Pokémon beweist, dass die Prämisse der gesamten Serie falsch ist

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

In der Hauptreihe der Videospiele ist es nicht möglich, ein Pokémon mit roher Gewalt zu fangen. Hier starten wir mit einem Pokémon, das uns von einem Professor überlassen wird. Es sähe auch zu ulkig aus, wenn unser Charakter plötzlich selbst in den Kampf ziehen würde.

Passt das zur Pokémon-DNA? Die gesamte Szene wirkt so skurril, weil es der einzige Moment im Anime ist, in dem ein Mensch mit roher Gewalt ein Pokémon fängt. Die Szene geht gegen das Konzept des Animes und steht deshalb für sich.

In ihrer Wut mussten Mauzi und James ihre Teamkollegin daran erinnern, den Pokéball auf Vipitis zu werfen. Dank der Szene wissen wir, dass man sich besser nicht mit Jessie anlegen sollte, wenn es um ihre Haare geht! Schon der Manga zu Pokémon hat bewiesen, wie brutal es in der Welt der bunten Taschenmonster zugehen kann .

Jessie wurde daraufhin so wütend, dass sie Vipitis mit Attacken wie Kratzfurie und Megakick angriff. Sie wurde quasi selbst zum Pokémon, das Vipitis schwächte. Es benötigte also kein echtes Taschenmonster, um das Schlangen-Pokémon zu fangen.

