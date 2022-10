Pokémon Karmesin und Purpur bringen neuen Trailer im Stil von Blair Witch Project – „Töten Pokémon jetzt?“

Was haltet ihr von dem gruseligen Traileransatz und dem kleinen, fiesen Geisterhündchen? Bleibt ihr nachts lieber in der Akademie oder wollt ihr jetzt erst recht auf Geisterjagd gehen? Lasst einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Das erinnert direkt an den Horror-Hit „Blair Witch Project“. Im ersten Film der Reihe wurden nur Aufnahmen verwendet, die an Material von Amateur-Kameras erinnert. Oft sieht man nur die Kameraperspektive eines Opfers.

Was gibts Neues zu den Pokémon-Spielen? Die neuen Spieler der Hauptreihe von Pokémon, Karmesin und Purpur, lassen nicht mehr lange auf sich warten – am 18. November ist es soweit.

