9-Jähriger entwickelt geniale Methode, um seine Pokémon-Karten vor Dieben zu schützen – Jahre später bereut er es

In Fortnite steht das nächste Kapitel an. In Season 6, Chapter 2 dreht sich alles um Raubzüge. Lawless nennt sich die neue Season und der Name ist Programm. Gesetzlose streifen durch die Straßen...

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

Was sagen andere dazu? Viele User in den Kommentaren finden es gut, dass der Diebstahlschutz zumindest geklappt hat. Immerhin scheint kein Kind die Karten gestohlen zu haben, da der beste Freund die Karten noch besitzt. Zudem ginge es nicht darum, Karten teuer weiterzuverkaufen, sondern darum, als Kind mit ihnen zu spielen.

Allerdings ist für den Preis wesentlich, in welchem Zustand die Karte ist. Sie werden auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet, wobei bei der Einer-Wertung erhebliche Mängel an der Karte bestehen. Vermutlich würden auch die Karten des besten Freundes des Reddit-Users in diese Kategorie fallen.

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to