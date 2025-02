Pokémon Sammelkarten: Wir zeigen euch exklusiv 2 Karten der neuen Erweiterung „Reisegefährten“

Im März erscheint die neue Erweiterung zum Sammelkartenspiel von Pokémon. MeinMMO darf 2 der neuen Karten exklusiv enthüllen und zeigt euch die Preview-Karten.

Was ist das für eine Erweiterung? Die neue Erweiterung „Karmesin & Purpur – Reisegefährten“ erscheint am 28. März 2025. Das Highlight der Erweiterung sind die sogenannten Trainer-Pokémon, bei denen Monster in Verbindung mit ihren ikonischen Trainern gezeigt werden.

Die vier Trainer-Karten werden Hops Zacian-ex, Enigmaras Wampitz-ex, Ns Zoroark-ex und Lillys Piepi-ex sein. Allerdings gibt es viele weitere Karten, die ins Spiel kommen.

Dazu gehören auch zwei neue Karten für das legendäre Eis-Vogel-Pokémon Arktos aus der ersten Generation. Und die stellen wir euch hier einmal vor.

Arktos neue Karten in Karmesin & Purpur – Reisegefährten

Das ist die neue Arktos-Karte: Arktos kommt als Karte des Typen Wasser ins Spiel. Es verfügt über 110 KP, ist resistent gegen Kampf-Attacken (30 Schaden weniger), aber anfällig gegen Elektro-Angriffe (doppelter Schaden). Seine Rückzugskosten betragen nur eine Energie.

So sehen die beiden neuen Karten aus:

Arktos kommt in 2 neuen Designs.

Arktos hat zwei Attacken im Gepäck: Frostiges Flattern und Eis-Blaster.

Frostiges Flattern richtet keinen Schaden an, sondern lässt euch euer Deck nach zwei Wasser-Energien suchen, die ihr dann an Arktos anlegt. Der Einsatz kostet eine farblose Energie.

Eis-Blaster kostet eine farblose und 2 Wasser-Energien, aber verursacht 110 Schaden.

Durch Frostiges Flattern kommt Arktos ziemlich schnell an die Energien, die es für Eis-Blaster benötigt. So könnt ihr schon nach zwei Runden eine mächtige Attacke entfesseln, die eurem Gegner zusetzt. Da es sich bei Arktos um ein Basis-Pokémon handelt, benötigt ihr auch keine Entwicklungen.

Wann gibt es die neuen Karten? Die beiden Arktos-Karten erscheinen mitsamt der Erweiterung „Karmesin & Purpur – Reisegefährten“ am 28. März 2025.

Mehr zum Sammelkartenspiel: Das Pokémon-Sammelkartenspiel ist seit vielen Jahren sehr beliebt bei Spielern, aber auch Sammlern. Gerade in den letzten Jahren kam nochmal ein Hype auf, der das Spiel wieder sehr in den Fokus rückte. Diese Aufmerksamkeit sorgt oft für schöne, manchmal aber auch unglückliche Erlebnisse.

Ein positives Erlebnis hatte gerade erst ein Junge, der gleich eine ganze Sammlung an seltenen Karten geschenkt bekam. Mehr dazu lest ihr hier. Auf der anderen Seite gibt es auch Geschichten, bei denen der Hype um Pokémon-Karten für Ärger sorgte. So gab es zum Beispiel einen Vorfall, bei dem ein Museum eine seltene Promo-Karte verteilte – doch gierige Sammler ruinierten die Aktion und das Museum musste sie stoppen.

Insgesamt sollen die Sammelkarten aber in erster Linie für Spaß sorgen – ob beim Sammeln, Tauschen oder beim Spielen. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Kartenspiel bereits gesammelt? Kennt ihr sie von früher, sammelt ihr sie auch heute? Teilt eure Geschichten in den Kommentaren! Und wenn ihr das Kartenspiel gerne auf dem Handy spielen wollt: Pokémon TCG Pocket ist eine Option, um einen ersten Eindruck des Spiels zu bekommen und die Karten digital zu sammeln.