Gierige Spieler prügelten sich in einem Museum, um exklusive Pokemon-Karten teuer zu verkaufen – Jetzt stoppt das Museum die Aktion

Erwachsene prügelten sich im Van Gogh Museum in Amsterdam um Merchandise zu Pokémon. Jetzt hat Museum „aus Sicherheitsgründen“ die Aktion mit der begehrten Promokarte gestoppt. Der Verkauf von Merchandise geht aber weiter.

Am 27. September enthüllte die Pokémon Company in Zusammenarbeit mit dem Van Gogh-Museum in Amsterdam ein brandneues Kunstwerk sowie eine neue TCG-Promokarte mit dem Motiv „Pikachu mit grauem Filzhut.“

Doch genau auf diese Promo-Karte hatten es etliche gierige Spieler abgesehen. Denn diese wollten die Karte gar nicht für sich haben, sondern später teuer weiterverkaufen, um damit richtig Geld zu machen. Aus Sicherheitsgründen hat man die Aktion im Museum jetzt eingestellt.

Gierige Leute kaufen Merchandise-Shop leer, um damit Geld auf eBay und Co zu machen

Was genau ist im Museum los gewesen? Bereits am ersten Tag kamen hunderte Leute in den Souvenirshop des Museums, um alles zu kaufen, was sie nur in die Finger bekommen konnten. Dazu gehört auch die seltene „Pikachu mit grauem Filzhut“-Promokarte.

Wenig später landeten die Promo-Karten und andere Souvenirs zu hohen Preisen auf eBay und anderen Plattformen.

Museum beendet die Aktion: Als Reaktion auf die Aufregung hat das “Van Gogh Museum” nun seine Website aktualisiert und betont, dass die Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern künftig Vorrang haben wird:

Das Van Gogh Museum und The Pokémon Company International nehmen die Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern sehr ernst. In letzter Zeit hat eine kleine Gruppe von Personen eine unerwünschte Situation geschaffen, die uns zu der schwierigen Entscheidung veranlasst hat, die Promokarte Pikachu mit grauem Filzhut aus dem Museum zu entfernen. Auf diese Weise können die Besucher diese besondere Sammlung von Pokémon-Gemälden und den Rest des Museums auf sichere und angenehme Weise erleben.

Die Ausstellung ist weiterhin offen: Die Ausstellung soll aber weiterlaufen und sei von dem Ende der Aktion mit der Karte nicht betroffen. Der Merchandise-Shop soll ebenfalls weiterlaufen. Mittlerweile gibt es aber Einschränkungen für Käufer, die nur noch eine bestimmte Menge an Merchandise kaufen dürfen. Ob man damit die Probleme in den Griff bekommt, wird sich zeigen müssen.

Die Kunstausstellung kann noch bis zum 7. Januar 2024 im Van Gogh Museum in Amsterdam besucht werden.

Auch in anderen Ländern gibt es die Unsitte, dass Erwachsene Jagd auf seltene Pokémon-Karten machen. So kaufen etwa in Japan Erwachsene den Kindern die Pokémon-Karten weg:

Einige Läden verbieten nun den Verkauf an Erwachsene.