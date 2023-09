Erwachsene prügeln sich um Pokémon-Merch, verticken ihre Beute für hunderte Euro auf ebay

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Die Kunstausstellung kann noch bis zum 7. Januar 2024 im Van Gogh Museum in Amsterdam besucht werden. Es bleibt abzuwarten, wie das Museum und The Pokémon Company auf die Lage reagieren wird.

Zahlreiche Menschen drängten in das Museum, um begehrte Merchandise-Artikel in großen Mengen aufzukaufen – nur um ihre Beute teuer zu verticken.

Die ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Pokémon und dem Van Gogh Museum in Amsterdam sollte für Fans und Kunstliebhaber wohl ein einzigartiges Erlebnis sein. Doch was am 28. September als vielversprechender Eröffnungstag begann, entwickelte sich rasch zu einem wahren Chaos.

Die Pokémon-Ausstellung im Van Gogh Museum in Amsterdam lockte haufenweise Menschen an, die sich auf die exklusiven Merch-Artikel werfen und teuer weiterverkaufen.

