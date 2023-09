Pokémon GO will endlich ein großes Problem bei den Raids lösen, doch Trainer schimpfen

In Pokémon GO gehören die Raids zu einem der beliebtesten Features. Nun möchte Niantic dabei endlich ein Problem verbessern, was seit Jahren von den Spielern kritisiert wird. Wir von MeinMMO zeigen euch, was die Entwickler vorhaben und wie die Community darauf reagiert.

Um welche Raids geht es? In Pokémon GO könnt ihr nicht nur Monster in der Wildnis fangen, sondern auch in Raids gegen sie antreten. Je nachdem wie schwierig so ein Raid-Boss ist, braucht ihr die Unterstützung anderer Trainer oder könnt ihn teilweise auch allein bewältigen.

Vor allem die Raids der Stufen 1 und 3 sind für die meisten Spieler allein kein Problem. Doch die Wartezeit vor dem eigentlichen Start sind lang, was seit Jahren zu Kritik führt. Nun möchte sich Niantic diesem Problem endlich annehmen und die Zeit verkürzen, erntet aber andere Reaktionen als erhofft.

Niantic will Vorbereitungszeit bei Raids reduzieren

Was hat Niantic geplant? Wie der Reddit-User Amiibofan101 in seinem Beitrag zeigt, haben die Entwickler von Pokémon GO in der Nacht zum 27. September über ihren X-Account bekannt gegeben, dass sie eine Test-Reihe für eine Raid-Änderung gestartet haben. Dabei sollen in einigen Gebieten die Vorbereitungszeiten der Level-1- und Level-3-Raids auf 60 bzw. 80 Sekunden verkürzt werden.

So schreiben die Entwickler (via x.com): Wir führen einen Test durch, der sich auf Tier 1 und Tier 3 Raid-Kämpfe in einigen Regionen auswirkt. Bei Trainern, die in diesen Gebieten an Raids teilnehmen, wird der Countdown-Timer vor Beginn des Raids auf 60 Sekunden für Tier-1-Raids und 80 Sekunden für Tier-3-Raids reduziert.

Was bringt die Änderung für die Spieler? Mit der Änderung geht Niantic auf die langjährige Kritik der Community ein. Wer nämlich einen Raid allein bestreiten wollte, der musste bislang 120 Sekunden in der Arena warten, bis der eigentliche Raid startete. Eine lange Zeit, in der man einfach nur ausharrte und keine Monster fangen konnte. Mit der testweisen Änderung, sollen die Zeiten nun deutlich verkürzt werden.

Trainer finden es eine verrückte Entscheidung

Kritik am kürzeren Timer: Auch wenn die Änderung ein Weg in die richtige Richtung ist und die Zeit in der Lobby dadurch deutlich verkürzt wird, finden die Spieler diese Umsetzung den falschen Weg. Erst vor kurzem wurde ein neuer Bereit-Button im Spiel hinzugefügt, der es den Trainern in der Raid-Lobby ermöglicht, den Kampf schneller zu starten.

Doch dieser hat einen großen Haken. Man kann ihn nämlich nur nutzen, wenn man mindestens zu zweit in der Lobby steht. Dann funktioniert er auch wunderbar und reduziert nach dem gemeinsamen Aktivieren den Countdown auf 10 Sekunden. Wer den Raid aber allein bestreiten will, der muss nach wie vor geduldig sein. Der Button ist dann grau und kann nicht betätigt werden. Stattdessen soll man auf andere Trainer warten.

Genau hier sollte Niantic aus Sicht vieler Trainer ansetzen und den Button generell aktivieren. Dann müssten auch die Vorbereitungszeiten nicht geändert werden. Hinzu kommt auch Kritik an den neuen, kürzeren Zeiten. Diese könnten für Spieler, die mit Fern-Raid spielen wollen und eingeladen wurden, möglicherweise zu kurz sein. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

Charmd2: Wir haben einen Bereit-Button. Warum zur Hölle sollten wir die Timer reduzieren, wenn es einen T1- oder T3-Raid gibt, zu dem wir Leute einladen wollen? Ich meine, ich erinnere mich an Wuffels-Raids, zu denen jeder eine Einladung wollte. Oder Turtonator. Verrückte Entscheidung, Niantic. Wie wäre es mit einem Bereit-Button für die ganze Zeit, auch im Solo.

ScottaHemi: Es ist nicht schlecht, aber warum aktiviert ihr nicht einfach diesen verdammten Button?

techbear72: Aber das ist noch schlimmer. Wenn ihr aus irgendeinem Grund andere Personen einladen wollt, wäre es angesichts der Unzuverlässigkeit der Benachrichtigungen und allem anderen viel besser, wenn ihr unter allen Umständen die Schaltfläche “Bereit” anbieten würdet.

Zuspruch zur Änderung: Doch es gibt auch eine Reihe von Spielern, die einen kürzeren Timer sinnvoll finden. So erklären sie in den Kommentaren, dass es aus ihrer Sicht vor allem für Spieler mit geringen Level wichtig ist, sich unkompliziert anderen Spielern im Raid anschließen zu können.

Würde der Bereit-Button auch bei einzelnen Spielern aktiv sein, hätten diese Trainer möglicherweise gar keine Chance mehr in Raids zu springen. Und auch Sicherheitsbedenken spielen bei manchen dabei eine Rolle. So würde ein aktiver Bereit-Button ihrer Meinung nach auch Autofahrer an einer roten Ampel motivieren, schnell an einem solchen Kampf teilzunehmen, was wiederum Auswirkungen auf den Straßenverkehr hätte.

Wie ist eure Meinung zu der geplanten Änderung von Niantic? Würdet ihr auch lieber eine bessere Funktion des Bereit-Buttons haben? Oder findet ihr einen geringeren Countdown sinnvoller? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

