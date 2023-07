Pokémon GO macht es wirklich: Das neue Raid-Feature können erste Trainer bereits nutzen

Vor wenigen Tagen deutete ein Fund ein neues langersehntes Raid-Feature in Pokémon GO an. Nun ist es bereits in der ersten Region verfügbar und kann genutzt werden. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es geht und wie es funktioniert.

Um welches Raid-Feature geht es? Bereits seit Jahren wünschen sich Trainer eine Art GO -Button in der Raid-Lobby von Pokémon GO. Dieser soll die langen Vorbereitungszeiten vor den Raids verkürzen, wenn die Trainer vollständig und bereit sind. Besonders für einfache Raids, an denen man nur zu zweit oder gar allein teilnehmen will, soll das hilfreich sein. Doch bislang passierte nichts.

Nachdem es in der vergangenen Woche dann jedoch einen Fund der PokeMiners gab, der auf einen Release des Bereit -Button hinwies, wurde er nun tatsächlich in der ersten Region im Spiel entdeckt.

Bereit-Button ist jetzt für erste Trainer aktiv

Wo wurde der neue Button entdeckt? Am Sonntag, den 02. Juli 2023, machte uns unsere MeinMMO-Leserin Angelique L. durch unsere Pokémon-Gruppe auf Facebook auf ihre Entdeckung aufmerksam. So teilte sie uns auf Nachfrage mit, dass sie den neuen Bereit -Button zufällig bei einem Fern-Raid in Hongkong entdeckt hat. Dazu teilte sie ein Bild in unserer Gruppe sowie auf Twitter, das die neue Funktion zeigt.

Das wollten wir genauer wissen und haben uns deshalb ebenfalls zu Raids dorthin einladen lassen. Und auch wir können bestätigen: Ja, der Button ist dort wirklich bereits im Spiel implementiert. In Deutschland konnten wir das neue Feature aber bislang noch nicht entdecken.

Wieso ist es nicht überall zu finden? Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem neuen Button in Hongkong um eine Testreihe von Niantic handelt. Das ist nicht unüblich, denn auch andere Features, wie aktuell die Wettbewerbe an PokéStops oder Routen, werden regelmäßig nur lokal oder mit ausgewählten Trainern getestet, bis sie schließlich irgendwann für alle im Spiel freigegeben werden.

Ob hierbei ausschließlich Hongkong betroffen ist oder ob es den Button auch bereits in anderen Ländern gibt, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Auch ein möglicher weltweiter Release ist noch ungewiss. Wir haben deshalb bei Niantic nachgefragt, um nähere Informationen zu erhalten. Sobald wir eine Rückmeldung haben, werden wir diese hier ergänzen.

Das ist der neue Bereit-Button in Pokémon GO

Wie funktioniert das neue Feature? Wie ihr im nachfolgenden Bild sehen könnt, strahlt euch der grüne Button bereits nach dem Beitreten in die Lobby ins Auge. Er befindet sich mittig unterhalb der Teilnehmer-Liste. Darüber befindet sich eine kleine Übersicht, in der man sehen kann, wie viele Trainer den Button bereits aktiviert haben. Parallel dazu läuft der normale Raid-Timer wie gewohnt nach unten.

So sieht die Raid-Funktion aus

Aktiviert ihr den Button, dann erhaltet ihr zunächst eine kurze Meldung. In dieser steht: Bist du bereit für den Raid? Sobald alle Trainer bereit sind, zählt der Lobby-Timer herunter. Du kannst den Raid noch verlassen, bevor er beginnt. Hier habt ihr nun die Möglichkeit, die Auswahl zu bestätigen oder abzubrechen.

Wird der Button von allen Trainern der Lobby betätigt, dann springt der Timer direkt um und es zählen die letzten 10 Sekunden nach unten, bis der Kampf schließlich beginnt. Das ist also eure letzte Chance, die Lobby vor dem Start noch zu verlassen.

Es lässt sich also sagen, dass das neue Feature besonders bei eingespielten Communitys die Zeit bis zum Raid deutlich verkürzt.

Klappt das bei allen Raids? Verfügbar ist das neue Feature offensichtlich in allen Raids. Wir haben uns zu Kämpfen verschiedener Raid-Stufen einladen lassen und konnten diesen Button in allen nutzen.

Ein großer Nachteil: Das neue Raid-Feature bringt aktuell auch noch einen großen Nachteil, den viele bereits nach der Veröffentlichung der Funde der PokeMiners vermutet haben. So kann der Bereit -Button nur aktiviert werden, wenn mindestens zwei Trainer in der Lobby aktiv sind. Ist man allein, dann ist der Button grau und man muss warten, bis die reguläre Zeit nach unten gezählt hat.

Der Button kann nicht betätigt werden, wenn man allein in der Lobby ist

Sollte dies dauerhaft der Fall sein, dann macht es den Button besonders für kleine Raids, die man auch allein schaffen kann, wieder unattraktiv. Besonders bei diesen hatten sich viele Spieler gewünscht, dass man die Zeit durch ein solches Feature deutlich verkürzen kann. Ob hier also nochmal nachgebessert wird, bleibt abzuwarten.

Wie gefällt euch der Ausblick auf das neue Feature? Habt ihr es selbst schon bei einem Fern-Raid ausprobieren können? Wenn ja, in welcher Region? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

