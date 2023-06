Pokémon GO: Erste Spieler testen das neue PokéStop-Feature mit Wettbewerben

In Pokémon GO soll es bald ein neues PokéStop-Feature geben, bei dem ihr eure Monster vergleichen könnt. Erste Spieler können es jetzt bereits testen. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das für eine neue Funktion ist und wie sie aussieht.

Um welches Feature geht es? Bereits seit Wochen vermuteten Trainer ein bevorstehendes neues Feature in Pokémon GO, das euch eine Art Wettkämpfe austragen lässt. Nachdem die Entwickler im Rahmen des Summer Game Fests ausgewählten Medienvertretern vor Ort Einblicke in ihre beiden geplanten neuen Funktionen geboten hat, dürfen nun auch die ersten Trainer eine dieser neuen Features testen.

So teilte Niantic am späten Abend des 15. Juni 2023 über ihren Twitter-Account folgendes mit (via twitter.com): Trainer in Neuseeland können für eine begrenzte Zeit an ausgewählten PokéStops eine neue Funktion nutzen. Melde deine Pokémon an und sieh, wie sie im Vergleich zu den Pokémon anderer Trainer abschneiden.

Die ersten Spieler haben dieses neue Feature inzwischen ausprobiert und geben erste Einblicke in das Aussehen und die Funktionsweise der neuen Wettbewerbsfunktion.

Trainer in Neuseeland testen Wettbewerbs-Feature an PokéStops

Was ist das für ein Feature? Bei dem neuen Feature haben Trainer die Möglichkeit, ihre Pokémon an PokéStops zu einer Art Wettbewerb antreten zu lassen. So kann man sein Pokémon dort mit denen anderer Trainer in Bezug auf Werte wie die Größe oder das Gewicht vergleichen.

Den Berichten der ersten Trainer zu Folge, läuft ein Wettkampf immer für einen ganzen Tag, also bis zum Folgetag um 08:00 Uhr morgens. Je nach Rang bekommt man dann entsprechende Punkte. Ob man außerdem Belohnungen dafür bekommt und welche das sein werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, da die Testphase erst gestartet ist.

Was berichten Trainer über das neue Feature?

Schlankes Design und automatische Auswahl: In Neuseeland ist das neue Feature jetzt kurzzeitig aktiv und kann von den Spielern vor Ort ausprobiert werden. Allerdings ist ein Vergleichen derzeit nach ersten Berichten nur mit dem Pokémon Imantis möglich.

Einen ersten tieferen Einblick gibt der Twitter-User PokeNanoblock. Er freut sich besonders darüber, dass die Wettbewerbe aus der Ferne eingesehen werden können. Von dort kann man sehen, wer bereits teilgenommen hat und ob es sich lohnt hinzulaufen und teilzunehmen. Anmelden kann man seine Monster nämlich nur vor Ort.

Das könnte aus seiner Sicht auch besonders für ländlichere Gegenden interessant sein. Außerdem lobt er die schlanke Umsetzung sowie die automatische Auswahl des besten Monsters.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie PokeNanoblock weiter erklärt, sollte man in der Nähe von solchen Wettbewerben aber lieber keinen Schnell-Fang-Trick nutzen. Geeignete Pokémon, die man in der unmittelbaren Umgebung fängt, erhalten nämlich direkt nach dem Fangen eine Schaltfläche, über die man sie zum Wettbewerb anmelden kann. Danach wird diese nicht mehr angezeigt. Außerdem muss man zum Austauschen des Monsters ebenfalls in der Reichweite des jeweiligen Stops sein.

Kritik an der Darstellung im PokéBeutel: Doch PokeNanoblock hat auch Kritik am neuen Feature. So kann man im PokéBeutel nicht sehen, welche der Monster gerade an einem Wettbewerb teilnehmen. Dadurch ist auch nicht klar, was passiert, wenn man dieses Monster dann verschickt.

So erklärt er in seinem Tweet: Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, welches Pokémon sich in einem Wettbewerb befindet, wenn man in der Lagerung nachschaut. Das Verschicken des Pokémon scheint keine Auswirkungen auf den bereits eingereichten Wettbewerb zu haben [bis jetzt], einige haben berichtet, dass sie einen Soft-Bann erlebt haben, als sie es taten, aber ich habe es nicht erlebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So gefällt das Feature anderen Trainern: Aber PokeNanoblock ist nicht der einzige Spieler, der das neue Feature aktuell testet und seine Eindrücke in den sozialen Netzwerken teilt.

GamingKiwiNZ schreibt (via twitter.com): Wettbewerbe sind in Neuseeland live! Derzeit kann man nur Imantis einreichen – man muss sich in normaler PokéStop-Drehentfernung befinden, um ein Pokémon einzureichen, und dasselbe gilt für das Auswechseln. (Obwohl ich dachte, Niantic hätte gesagt, dass man überall auswechseln kann, vielleicht habe ich mich verlesen).

Der Twitter-User Kiwisteve5 findet es noch zu früh für Wettkämpfe, lobt die neue Funktion aber dennoch (via twitter.com): Für Wettbewerbe ist es noch zu früh, aber es sieht nach einer coolen Funktion aus. Es scheint ziemlich verteilt zu sein, also eine Mischung aus stark frequentierten und eher ländlichen Gebieten, und um 8 Uhr morgens warten wir auf die Belohnungen. Ich muss jetzt nach einem XXL-Imantis Ausschau halten.

KomodoLord hat leider mit Fehlern zu kämpfen und erklärt (via twitter.com): Cooles Feature…. schade, dass es fehlerhaft ist.

Die ersten Berichte der neuseeländischen Trainer sind also im Großen und Ganzen durchaus positiv. Wann das neue Feature auch zu uns kommt, bleibt derzeit aber noch abzuwarten.

Wie gefallen euch die ersten Einblicke zu den neuen Features? Wartet ihr schon ungeduldig, dass es weltweit aktiviert wird? Oder sind Wettbewerbe gar nicht so euer Ding? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In Pokémon GO ist noch ein weiteres Feature geplant. Wir zeigen euch, was wir zu den neuen “Routen” wissen.