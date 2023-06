Pokémon GO verspricht starke Features für dieses Jahr – Stellt jetzt 2 vor

In Pokémon GO sollen neue Features kommen. Nun gab Niantic einen kleinen Einblick in zwei davon: Routen und Showcases.

Was ist in Pokémon GO los? Pokémon GO hat ein wichtiges Jahr, denn es scheint, als befände sich das Spiel in einem Umbruch.

Anfang des Jahres sorgten Änderungen an den Fernraids für Ärger in der Community. In einem Interview ging Niantic näher darauf ein, zeigte sich verständnisvoll für den Frust, betonte aber auch, dass man mit Pokémon GO eine Vision verfolge, die Spieler nach draußen zum Entdecken schickt.

Darüber hinaus sprach Game Director Michael Steranka davon, dass man aufregende Dinge geplant habe und es in Sachen Feature-Entwicklung eines der spannendsten Jahre überhaupt sei. Man wolle Vertrauen und Liebe von der Community zurückgewinnen.

Nun scheint Fahrt in das Ganze zu kommen, denn auf dem Summer Game Fest stellte Pokémon GO zwei Neuerungen für das Spiel vor.

Was sind das für Features für Pokémon GO?

Im Rahmen des Summer Game Fests war Niantic vor Ort und gab mehreren Medien einen Einblick in die neuen Features. Dadurch sind nun neue Informationen zu den Features “Routen” und “Showcases” bekannt, die wir hier kurz für euch zusammenfassen. Zu beiden gab es zuvor auch schon Dataminings.

Was sind Routen? Wie Pokémon GO Hub berichtet, können Trainer mit dem Routen-Feature ihren Laufweg genau nachzeichnen. Man startet eine Route an einem PokéStop oder einer Arena, läuft eine Runde und landet am Ende an einem anderen oder dem selben PokéStop. Es sind also auch Rundwege möglich und damit nur ein PokéStop nötig, um eine Route zu erstellen.

Dieser Laufweg wird abgespeichert und kann an Niantic gesendet werden. Wird die Route dann vom Entwickler freigegeben, können andere Spieler sie in ihrem Spiel sehen und ebenfalls ablaufen.

So soll man sich gegenseitig die Möglichkeit geben, besonders coole Orte, Geheimtipps in einer Gegend oder schlicht gute Spazierwege zu entdecken. Routen können so ziemlich alles sein.

Boni soll es auch für das Ablaufen von Routen geben, wobei noch nicht ganz klar ist, wie die aussehen. Die Sprache ist von verstärkten Pokémon-Spawns und EP-Belohnungen, dazu passive Boni. Hier bleibt abzuwarten, wie das Feature letztlich gestaltet wird.

Einen Release-Zeitpunkt für das Feature gibt es allerdings noch nicht.

Was sind Showcases? Das Portal Dot Esports berichtet von einem zweiten Feature, den “Showcases”. Niantic erkläre dem Portal in einem Interview, dass “Showcases” als eine Art “leichtes Leaderboard” für Communities fungieren sollen.

Laut Niantics Senior Product Manager Alex Moffit ist der Vergleich zwischen Pokémon etwas, was die Community sowieso gern macht, was bisher aber nur außerhalb des Spiels stattfindet. Nun soll man gewissermaßen ein bisschen mit seinen coolsten Polémon angeben können: “Wir sind ziemlich sparsam mit Leaderboarding und expliziten Wettbewerben im Spiel, und das ist beabsichtigt”, so Moffit gegenüber dem Portal: “Wir wissen, dass das außerhalb des Spiels in Freundesgruppen passiert und jeder kreative Wege findet, sich zu messen. Also dachten wir, was wäre, wenn wir ein wenig von diesem Geist in das Spiel selbst einbringen würden.”

An bestimmten PokéStops sollen also “Showcases” stattfinden, wo man Pokémon bestimmter Spezies miteinander vergleichen kann. So könnte beispielsweise die Größe ein Faktor sein: “Wer hat das größte Pikachu?”, und Ähnliches.

Diese Showcases sollen darüber hinaus Belohnungen wie Sternenstaub und EP bringen, je nach Abschluss. Auch Medaillen soll es zu dem neuen Feature geben. Doch auch hier ist ein Release-Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Bekannt ist hingegen aber schon, wie der laufende Monat in Pokémon GO weitergeht. Hier zeigen wir euch alle Events im Juni 2023 bei Pokémon GO.