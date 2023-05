Pokémon GO: Events im Juni 2023 – Alle Termine und Boni

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Sicher ist aber, dass die neue Season “Hidden Gems” ab dem 01. Juni das Geschehen in Pokémon GO bestimmen wird.

So negativ sind die Änderungen für Spieler von Pokémon GO auf dem Land – Spieler wie ich

Auf jeden Fall startet im Juni 2023 die neue Season “Verborgene Edelsteine” in Pokémon GO. Den Trailer dazu seht ihr hier:

Was zeigt die Übersicht? Hier findet ihr alle bereits bekannten Events, die im Juni 2023 bei Pokémon GO geplant sind. Unter anderem finden Rampenlicht- und Raid-Stunden, aber auch Community Days und spezielle Events statt.

Der Juni bringt viele Events zur neuen Season in Pokémon GO mit. Alle Termine und Details findet ihr hier auf einen Blick bei MeinMMO.

