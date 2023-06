Pokémon GO bringt am Sonntag Ersatz-Event wegen mieser Shiny-Chancen – Trainer schimpfen

In Pokémon GO kam es in den letzten Tagen zu einem Fehler, der Einfluss auf eure Shiny-Chancen bei Fern-Raids hatte. Nun will Niantic euch mit einem Ersatz-Event entschädigen, aber viele Trainer sind davon nicht begeistert. Wir von MeinMMO sagen euch, wann das Event läuft und wieso es bei der Community so schlecht ankommt.

Um welche Raids geht es? Seit Anfang Juni könnt ihr in den Level-5-Raids das legendäre Seen-Trio finden, allerdings nur in ihren jeweiligen Regionen. Bei Vesprit, Tobutz und Selfe handelt es sich nämlich um regionale Pokémon.

Während Vesprit hier in Europa die Raids beherrscht und deshalb auch vor Ort bekämpft werden kann, haben viele Trainer für Tobutz und Selfe Fern-Raids absolviert – mit der Hoffnung auf ein schillerndes Exemplar. Doch die Shiny-Chancen waren relativ gering, wie die gesammelten Daten einer japanischen Website vor wenigen Tagen zeigten.

Nachdem die Fern-Raids vor kurzem erst verschlechtert wurden, gingen viele Spieler von einer heimlichen Änderung der Entwickler aus. Diese entschuldigten sich aber prompt auf Twitter und gaben an, dass es sich um einen Fehler handelte. Nun haben sie sich erneut zu Wort gemeldet und ihr sollt für die Probleme mit einem Event entschädigt werden.

Sonntag läuft ein Ersatz-Event mit Selfe, Vesprit und Tobutz

Was ist das für ein Ersatz-Event? Wie die Entwickler am Abend des 08. Juni 2023 über ihren Twitter-Account bekannt gaben, soll am Wochenende ein besonderes Ersatz-Event in Form von Level-5-Raids mit den legendären Pokémon des Seen-Trios stattfinden.

So schreiben die Entwickler (via twitter.com): “Trainer, wir entschuldigen uns für die technischen Probleme, die während der letzten Begegnungen mit Selfe, Vesprit und Tobutz aufgetreten sind. Um dies zu beheben, werden Selfe, Vesprit und Tobutz am 11. Juni von 11:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit in ihren jeweiligen Regionen in 5-Sterne-Raids erscheinen.”

Wann läuft das Event? Die Raids mit dem Seen-Trio laufen am Sonntag, den 11. Juni 2023, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also 6 Stunden Zeit, um in Deutschland häufiger auf Vesprit-Raids zu stoßen.

Wird es auch Selfe und Tobutz geben? Die jeweils anderen beiden Pokémon des Seen-Trios werden in Deutschland nicht zu finden sein. Wer sich diese dennoch sichern möchte, kann das per Fern-Raid in ihren jeweiligen Regionen tun. So begegnet ihr Tobutz in Amerika und Grönland. Selfe ist hingegen in der Asien-Pazifik-Region unterwegs. Mit etwas Glück fangt ihr es dieses Mal auch als Shiny.

Gibt es weitere Boni? Ja, neben den zahlreichen Raids, die im Event-Zeitraum auftauchen, wurde auch das Limit für Fern-Raids hochgesetzt. So könnt ihr von Samstag, den 10. Juni um 12:00 Uhr Ortszeit bis Sonntag, den 11. Juni um 23:59 Uhr Ortszeit bis zu 15 Fern-Raids pro Tag absolvieren.

Trainer, die vom 01. Juni 10:00 Uhr bis zum 06. Juni 05:00 Uhr deutscher Zeit an Fern-Raids des Seen-Trios teilgenommen haben, bekommen ihre Fern-Raid-Pässe darüber hinaus alle ersetzt und werden außerdem mit einem weiteren kostenlosen Fern-Raid-Pass entschädigt.

Trainer enttäuscht: “Das bedeutet weniger Crypto-Arktos-Raids”

Doch das angekündigte Ersatz-Event sorgt nicht bei jedem Trainer für Freude. Viele empfinden diese Entschädigung nämlich einfach nicht als ausreichend oder schimpfen über den Zeitpunkt.

Kritik an den Boni: Dabei kritisieren die Trainer besonders die Tatsache, dass die legendären Monster auch während des besonderen Ersatz-Events nicht in allen Regionen zu finden sind. Stattdessen müssen Shiny-Jäger erneut auf die teuren Fern-Raid-Pässe zurückgreifen. Darüber hinaus hätten sich die Trainer eine erhöhte Shiny-Chance als Wiedergutmachung gewünscht (via reddit.com):

GhostHarvester: Raid-Tag – juhu; Immer noch an ihre jeweiligen Regionen gebunden – nicht überraschend, aber puh.

Sad_Raspberry_5981: Nicht wirklich ein Raid-Tag. Sie erwähnen nichts von erhöhten Shiny-Chancen.

Seeteuf3l: Ich war ziemlich aufgeregt, bis es hieß, dass sie in ihren eigenen Regionen verfügbar sind.

Kritik am Zeitpunkt: Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass die Raids am Wochenende mit den neuen Crypto-Raids mit Crypto-Arktos kollidieren. Das legendäre Monster wird nämlich ab Samstag erstmals in den speziellen Raids von Team Rocket zu finden sein, allerdings immer nur am Wochenende.

Aus diesem Grund haben einige Trainer Bedenken, dass es durch das Ersatz-Event weniger Crypto-Raids geben könnte und sie so Chancen auf Crypto-Artktos verpassen. Hinzu kommt, dass Selfe, Vesprit und Tobutz noch bis zum 15. Juni in den Raids zu finden sind und somit zum Fangen von Shinys aus ihrer Sicht noch genügend Zeit gewesen wäre. So kann man folgende Kommentare lesen (via reddit.com):

Fillain: “Es ist schön, dass sie die Pässe zurückgeben, aber was ist an diesem Event “besonders”? Das bedeutet auch weniger Crypto-Arktos-Raids…”

Pokefan317: “Ja, aber wir haben eigentlich schon geplant, am Sonntag Arktos-Raids zu machen. Die letzten von uns haben unser Vesprit am Mittwoch schillernd bekommen, also werden wir an diesem Wochenende überhaupt kein Vesprit machen. Also ja, keine gute Sache!”

SilverbackGorillaBoy: “Nachdem du einen Seegeist von jedem von ihnen bekommen hast, bist du fertig. Sie sind nutzlos und werden nie nützlich sein. Sie sind immer noch in Raids für eine weitere Woche, mehr als genug Zeit für die Menschen, die es schillernd jagen wollen, um sie in ziemlich vielen Raids zu bekommen. Die meisten von uns haben sich darauf gefreut, dass an diesem Tag Crypto-Arktos-Tag ist, und stattdessen pumpen sie diese Müllteile einen ganzen Tag lang heraus, um Arktos zu verdrängen.”

Aber es gibt auch Trainer, die das gar nicht so wild finden. Crypto-Arktos ist nämlich auch an den kommenden Wochenenden noch in den Raids, weshalb manche ihre Chance einfach dann nutzen wollen.

Wie ist eure Meinung zu dem Ersatz-Event? Hattet ihr euch auch weitere Boni gewünscht? Oder hättet ihr euch am Wochenende auch lieber verstärkt auf Crypto-Arktos gefreut? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

