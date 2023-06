Pokémon GO entschuldigt sich für die miesen Shiny-Chancen und bringt Ersatz-Event

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

„Betroffene Trainer werden außerdem einen Fern-Raid-Pass für jeden Raid erhalten, an dem sie in dem Zeitraum teilgenommen haben. Dazu einen extra [Fern-Raid-Pass], der direkt ihrem Pokémon GO-Account zugeteilt wird.“

Als Entschuldigung für die Spieler, die per Fern-Raid diese Bosse bekämpften, hat sich das Team auch etwas überlegt. In einem Folge-Tweet heißt es:

Das sagt Niantic: Am Morgen des 7. Juni wendet sich der Support-Account von Niantic auf Twitter an die Spieler. Dort spricht man von technischen Problemen, die für die schlechten Shiny-Chancen verantwortlich sind.

Diese Erkenntnis machte in der Community schnell die Runde und Trainer waren richtig sauer. Zuerst wurden die Fernraids teurer , jetzt auch noch schlechter? Inzwischen reagierte Entwickler Niantic mit einer Nachricht an die Spieler.

Was war mit den Shiny-Chancen los? Vor ein paar Tagen fiel Trainern in Pokémon GO auf, dass es unangekündigte Änderungen im Spiel gab. Eine japanische Webseite hat die Daten von einigen Spielern gesammelt und dabei festgestellt, dass die Shiny-Chancen bei Fernraids offenbar verschlechtert wurden.

Weil eure Chancen auf Shinys bei legendären Pokémon zu schlecht waren, gibt es bald eine Entschädigung von Niantic. Wir zeigen euch, was das Team von Pokémon GO dazu sagt.

