Pokémon GO ändert heimlich eure Shiny-Chancen bei Fern-Raids – „Das macht mich wirklich wütend“

In Pokémon GO versuchen viele Trainer schillernde Pokémon zu ergattern, doch das wird ihnen jetzt erschwert. Was passiert ist und wie eure Chancen jetzt stehen, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Pokémon geht es? In Pokémon GO gibt es eine Reihe von Monstern, denen ihr nicht nur in ihrer normalen Form begegnen könnt, sondern auch als sogenanntes Shiny. Bei diesen handelt es sich um Exemplare, die eine andere Farbe haben. Sie sind für gewöhnlich jedoch relativ selten und deshalb bei den Trainern besonders begehrt. So auch das legendäre Seen-Trio, was aktuell die Level-5-Raids beherrscht.

Doch nun haben Spieler festgestellt, dass sich die Shiny-Chancen bei diesen deutlich verschlechtert haben – zumindest, wenn man mit einem Fern-Raid-Pass teilnimmt. Um was es genau geht, welche Werte ermittelt wurden und wie die Community darauf reagiert, haben wir euch nachfolgend zusammenfasst.

Was ist das Seen-Trio?

Beim Seen-Trio handelt es sich um die legendären Pokémon Selfe, Vesprit und Tobutz. Diese verteidigen derzeit die Level-5-Raids, sind im Gegensatz zu den meisten anderen Raid-Bossen aber nur regional zu bekommen. So ist lediglich Vesprit hier in Europa zu finden.



Um sich auch die anderen beiden Monster sichern zu können, kann man entweder in die jeweilige Region reisen oder aktuell an entsprechenden Fern-Raids teilnehmen.

Schlechtere Shiny-Chancen beim Seen-Trio

Was wurde festgestellt? Wie der Reddit-User Teban54 in seinem Beitrag schreibt, äußerten Spieler in den vergangenen Tagen immer wieder, dass sie nur schwer auf die schillernden Exemplare des Seen-Trios treffen konnten.

Aus diesem Grund hat die japanische Website “9db” eine auf Nutzerangaben basierte Analyse zu den aktuellen Shiny-Chancen für Tobutz und Vesprit durchgeführt. Trainer konnten in dieser ihre Erfahrungen zu den Raids angeben.

Da es beide Monster im asiatischen Raum aktuell nicht in Raids zu fangen gibt, wird davon ausgegangen, dass die Mehrheit dieser gesammelten Daten auf absolvierten Fern-Raids basiert. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Quote, ein schillerndes Exemplar zu ergattern, drastisch verschlechtert hat (via reddit.com).

So wurde durch die Community in der Vergangenheit eine durchschnittliche Chance von etwa 1 zu 20 bei legendären Monstern errechnet. Offizielle Daten dazu gibt es allerdings nicht. Und auch eine Verschlechterung der aktuellen Quoten wurde durch die Entwickler bislang nicht kommuniziert.

Welche Shiny-Chancen gibt es bei Tobutz und Vesprit?

Wie man im Beitrag von Teban54 sehen kann, haben zahlreiche Trainer ihre Erfahrungen zu ihren absolvierten Tobutz- und Vesprit-Raids über die Seite von 9db geteilt, wodurch folgende Shiny-Chancen ermittelt wurden (via reddit.com):

Tobutz:

absolvierte Raids: 1.390

davon Shinys: 11

ermittelte Shiny-Quote: 1/126

Vesprit:

absolvierte Raids: 1.926

davon Shinys: 30

ermittelte Shiny-Quote: 1/64

Demnach waren die Chancen auf ein Shiny-Vesprit etwas besser, als die von Tobutz. Dennoch sind beide Quoten immer noch deutlich geringer als der in der Vergangenheit ermittelte Durchschnitt für ein legendäres Shiny.

Betreffen die Quoten nur Fern-Raids? Ob die schlechteren Shiny-Quoten nur für Fern-Raids greifen oder ob nun auch Raids vor Ort eine schlechtere Rate haben, geht aus der Analyse von 9db allerdings nicht hervor.

Das liegt zum einen daran, dass laut Teban54 die Daten zum Raid-Boss Selfe, welcher dort vor Ort gemacht werden kann, nicht erfasst wurden. Zum anderen gibt es in ihrer Erhebung keine Unterscheidung zwischen Fern-Raids und Raids vor Ort. Das macht es entsprechend schwer, hierzu eine genaue Aussage zu treffen.

Trainer sind wütend: “Ist das Äquivalent zum Wegwerfen von Geld”

In den Kommentaren bestätigen einige Trainer diese Annahmen, denn auch sie haben zahlreiche Fern-Raids gemacht und kein Shiny ergattern können. Besonders hart ist dabei, dass die Fern-Raids erst kürzlich auf 5 pro Tag limitiert und zusätzlich die Preise für die entsprechenden Pässe erhöht wurden.

Das führte bereits in den letzten Wochen zu einer heftigen Protestwelle mit Petition sowie einem offenen Brief. Das Seen-Trio spitzt diese Situation aufgrund ihrer Regionalität noch einmal zu und zwingt Trainer förmlich dazu, Fern-Raids zu absolvieren, wenn man sich alle von ihnen als Shiny sichern möchte.

So ist es wenig verwunderlich, dass die Trainer die ermittelten Shiny-Quoten in den Kommentaren hart kritisieren und wütend auf die Entwickler sind (via reddit.com):

TwitchTVryan: “Das überrascht mich nicht. Wir haben 0 schillernde Selfe auf 46 [Fern-Raids] aus den USA. Die Tatsache, dass Niantic keine Änderung nur für Remote-Raider vorsieht, ist absolut ärgerlich. Geld zum Fenster hinauszuwerfen, wenn Raid-Pässe nicht nur im Preis verdoppelt, sondern auch auf 5 pro Tag begrenzt werden, ist sehr beleidigend.”

iamabucket13: “Das macht mich wirklich wütend. Es geht weniger um den Zustand des Spiels als vielmehr um Niantics Respekt für die Spieler als menschliche Wesen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass Leute ihre PokéMünzen oder ihr Geld in der realen Welt verschwenden, indem sie Dinge im Hintergrund ändern.”

alexcal24: “Sie machen das Spiel aktiv kaputt und versuchen nicht einmal, ein Gespräch zu führen. ‘Nein, wir werden Hear Us Niantic nicht ansprechen, weil die Mission wichtig ist und Shinys nicht wichtig sind.'”

XLVIIISeahawks: “Geld für Fern-Raids auszugeben ist an dieser Stelle das Äquivalent zum Wegwerfen von Geld in den Müll. Niantic fährt dieses Spiel direkt in den Sand.”

Offenlegung der Quoten: Neben dem Unverständnis rund um die erhöhten Fern-Raid-Preise und einer generell mangelnden Kommunikation, kritisieren die Trainer dabei auch die intransparenten Shiny-Quoten.

Diese werden durch die Entwickler nämlich nicht konkret benannt, weshalb die Community bereits seit Jahren die Offenlegung dieser Werte fordert und das Vorgehen inzwischen mit einer Art Glücksspiel vergleicht.

Es bleibt also abzuwarten, ob Niantic diese miesen Quoten noch einmal nachbessert und endlich die genauen Zahlen offenlegt. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns, auf MeinMMO.

Wie ist eure Erfahrung zu den Shiny-Raten beim Seen-Trio? Konntet ihr in den letzten Tagen ein schillerndes Exemplar ergattern? Und wie viele Raids musstet ihr dafür spielen? Lasst es uns gern hier in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

