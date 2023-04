Pokémon GO Fest 2023 offiziell vorgestellt – Ticket, Live-Events und neues Pokémon

Das GO Fest 2023 in Pokémon GO wurde enthüllt. Euch erwarten drei Live-Events vor Ort sowie ein virtuelles globales Event, an dem ihr von überall aus teilnehmen könnt. Wir fassen alle bekannten Infos für euch zusammen.

Was ist bekannt? Niantic veröffentlichte die ersten Details zum großen GO Fest, das im August 2023 stattfindet. Das globale Event läuft an zwei Tagen und bringt verschiedene Boni mit, wobei noch nicht alles bekannt ist.

Zudem gibt es drei Live-Events in:

London

Osaka

New York

In der Übersicht zeigen wir euch alles, was wir bisher wissen. Wir werden den Artikel ständig mit neuen Inhalten aktualisieren.

Pokémon GO Fest 2023 in der Übersicht

Wann geht es los? Das globale Event startet am Samstag, dem 26. August um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis Sonntag, dem 27. August um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was kostet das? Ihr könnt euch für das Event ein Ticket kaufen, das 14,99 Dollar kostet.

Muss man ein Ticket kaufen? Nein. Es gibt viele Inhalte, die ihr ohne Ticket mitspielen könnt. Mit Ticket bekommt ihr jedoch mehr Inhalte geboten.

Was bekommt man für das Ticket? Die genauen Details sind noch nicht bekannt. Bisher heißt es nur, dass es Zugriff auf zwei Spezialforschungen – jeweils eine pro Tag – geben wird. Erfahrungsgemäß ist jedoch mit Inhalten wie zusätzlichen Raidpässen, Event-Stickern und weiteren kleinen Belohnungen zu rechnen.

Außerdem gibt es zwei zusätzliche Befristete Forschungen, die die Vorbesteller der Tickets bekommen:

Die Erste bekommt ihr, wenn ihr vor dem 1. August das Ticket kauft und zwischen dem 15. Juli und 1. August aktiv spielt.

Die Zweite gibt es, wenn ihr sogar schon vor dem 5. Juli das Ticket gekauft habt.

Neue Pokémon und Shinys, die über das GO Fest ins Spiel kommen, gab es 2022 zuerst exklusiv bei den Events vor Ort, später aber auch für alle beim großen GO Fest Finale – ohne dass ihr ein Ticket besitzen musstet.

Welche neuen Pokémon könnte dabei sein? Im Reddit haben die Trainer schon eine Vermutung, welches neue Pokémon mit dem GO Fest kommen könnte. Sie haben das Mysteriöse Diancie aus der sechsten Generation mit den Typen Gestein und Fee ausgemacht. Sie machen dies anhand der rosafarbenen Kristalle im Logo fest.

Einige hoffen zudem auf Rocara, ebenfalls ein Pokémon aus der sechsten Generation mit den Typen Gestein und Fee. Das machen sie an dem blauen Teil des Logos fest.

Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

3 Live-Events finden vor Ort statt

Was hat es mit den Live-Events auf sich? Schon vor dem globalen Event gibt es drei Live-Events, die an verschiedenen Orten stattfinden.

Los geht es am 4., 5. und 6. August in London. Dort soll es exklusive Spielinhalte und tolle Boni geben, darunter:

Bis zu 18 Raid-Pässe pro Tag

5.000 zusätzliche XP pro Raid

6 zusätzliche Bonbons für das Fangen von Pokémon in 5-Sterne- und Mega-Raids

25 % weniger Weg zum Ausbrüten von Eiern

3-fache Bonbons beim Ausbrüten

3-fache Fang-XP

3-fachen Sternenstaub

Wer ein Ticket kauft, kann die erste Tageshälfte durch den Brockwell Park laufen, während in der zweiten Tageshälfte die Belohnungen im ganzen Stadtgebiet von London freigeschaltet werden. Ein Ticket für beide Events und alle drei Tage kostet 27 Pfund oder umgerechnet knapp 30,50 Euro.

Ebenfalls am 4., 5. und 6. August findet ein Event in Osaka (Japan) statt. Das dritte Event wiederum läuft am 18., 19. und 20. August in New York.

Was ist mit dem Event in Vancouver? Die Tourismus-Seite der Stadt Vancouver hatte versehentlich ein GO Fest angekündigt, das bereits im Juni stattfinden sollte. Der Beitrag wurde schnell gelöscht und ein Content Creator zu Pokémon GO dementierte das Event auch direkt. Nun steht fest, dass das GO Fest tatsächlich nicht dort stattfinden wird. Was genau dann in Vancouver passiert, ist noch nicht bekannt.

Wer nicht bis zum GO Fest warten möchte, findet hier eine Übersicht aller Events im Mai:

Pokémon GO: Alle Events im Mai 2023 – Termine und Boni