Pokémon GO: Events im August 2023 – Alle Termine und Boni

Im August 2023 erwarten euch in Pokémon GO wieder jede Menge Events. Alle Termine und bekannten Details haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Events geht es? Jeden Monat veranstaltet Pokémon GO verschiedene Events, bei denen ihr euch über besondere Spawns und Boni freuen könnt. So erwarten euch auch im August wieder jede Menge davon. Was Niantic genau geplant hat und welche Termine ihr nicht verpassen solltet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Im August läuft außerdem noch die Season Hidden Gems . Einen Einblick dazu findet ihr im folgenden Video:

Alle Events im August 2023 in der Übersicht

Welche Events gibt es im August? In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO wieder einiges an. So könnt ihr euch wieder auf jede Menge Rampenlicht- und Raid-Stunden freuen. Neben dem monatlichen Community Day steht im August besonders das große GO Fest mit seinen Live-Events und einem globalen Event-Wochenende im Mittelpunkt.

Darüber hinaus ist aber auch wieder das eine oder andere Themen-Event geplant. Und auch besondere Monats-Boni wird es im August geben. Nachfolgend haben wir euch alle bekannten Termine und Boni zusammengefasst (via twitter.com).

Bei einigen von ihnen sind bislang allerdings noch keine näheren Informationen bekannt. Sobald diese folgen, werden wir den Artikel für euch entsprechend aktualisieren.

Datum Event kompletter August Forschungsdurchbruch im August

mit Zobiris*, Tanhel*, Ohrdoch*, Coiffwaff*, Viscora oder eF-eM* 25. Juli bis 04. August 5er-Raids mit Regidrago 25. Juli bis 04. August Mega-Raids mit Mega-Despotar* 01. August Rampenlicht-Stunde mit Vulpix* + Entwicklungs-EP 02. August Raid-Stunde mit Regidrago 04. August bis 16. August 5er-Raids mit Cresselia* 04. August bis 16. August Mega-Raids mit Mega-Garados* 04. August bis 06. August Pokémon GO Fest Live-Events in London und Osaka 05. August bis 08. August Glitzernder Garten 08. August Rampenlicht-Stunde mit Paras* + Fang-Sternenstaub 09. August Raid-Stunde mit Cresselia* 11. August bis 15. August Pokémon-Weltmeisterschaften 2023 13. August Community Day im August 15. August Rampenlicht-Stunde mit Velursi + Fang-EP 16. August bis 23. August 5er-Raids mit Xerneas*

(beherrscht Attacke “Geokontrolle”) 16. August bis 23. August Mega-Raids mit Mega-Brutalanda* 16. August Raid-Stunde mit Xerneas*

(beherrscht Attacke “Geokontrolle”) 18. August bis 20. August Pokémon GO Fest Live-Event in New York 19. August bis 22. August Giftiger Sumpf 22. August Rampenlicht-Stunde mit Bluzuk* + Fang-Bonbons 23. August bis 26. August Proto-Raids mit Proto-Kyogre* & Proto-Groudon* 23. August Raid-Stunde mit Proto-Kyogre* 24. August Raid-Stunde mit Proto-Groudon* 26. August bis 27. August Pokémon GO Fest 2023 Global 27. August Raid-Stunde mit Proto-Kyogre* & Proto-Groudon*

(10:00 Uhr bis 11:00 Uhr Ortszeit) 27. August Mega-Raids mit Mega-Rayquaza* 27. August bis 01. September 5er-Raids mit Yveltal*

(beherrscht Attacke “Unheilschwingen”) 27. August bis 01. September Mega-Raids mit Mega-Brutalanda* 29. August Rampenlicht-Stunde mit Tentacha* + Verschick-Bonbons 30. August Raid-Stunde mit Yveltal*

(beherrscht Attacke “Unheilschwingen”)

Besondere Boni für den August: Neben den zahlreichen Events, könnt ihr euch im August auch über spezielle Boni freuen. Folgende sind vom 01. August 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 01. September 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit im Spiel aktiv:

erhöhte Belohnungen bei einer Fang-Serie von 7 Tagen 20.000 EP 10.000 Sternenstaub

erhöhte Belohnungen bei einer 7-tägigen PokéStop-Dreh-Serie 20.000 EP



Welche Events lohnen sich im August 2023 besonders?

Diese Events solltet ihr nicht verpassen: Im August stehen euch wieder jede Menge Termine zur Verfügung. Folgende von ihnen können sich dabei besonders für euch lohnen:

Rampenlicht-Stunde mit Paras (08. August): Wer richtig viel Sternenstaub farmen will, der sollte die Rampenlicht-Stunde mit Paras nicht verpassen. Das Monster gehört nämlich zu den 22 Monstern im Spiel, die euch beim Fangen mehr Sternenstaub bringen. Hinzu kommt der Fang-Bonus, den es im Rahmen des Kurz-Events gibt, der euch zusätzlich doppelten Sternenstaub bringt.

Wer richtig viel Sternenstaub farmen will, der sollte die Rampenlicht-Stunde mit Paras nicht verpassen. Das Monster gehört nämlich zu den 22 Monstern im Spiel, die euch beim Fangen mehr Sternenstaub bringen. Hinzu kommt der Fang-Bonus, den es im Rahmen des Kurz-Events gibt, der euch zusätzlich doppelten Sternenstaub bringt. Proto-Raids mit Proto-Kyogre und Proto-Groudon (23. August bis 26. August): Bereits vor dem Start des GO Fests kehren die beiden Proto-Monster in die Raids zurück. Die beste Gelegenheit, um euch ein starkes Exemplar zu sichern und Proto-Energie zu sammeln. Proto-Kyogre und Proto-Groudon gehören nämlich zu den besten Angreifern ihres Typs.

Bereits vor dem Start des GO Fests kehren die beiden Proto-Monster in die Raids zurück. Die beste Gelegenheit, um euch ein starkes Exemplar zu sichern und Proto-Energie zu sammeln. Proto-Kyogre und Proto-Groudon gehören nämlich zu den besten Angreifern ihres Typs. GO Fest 2023 (26. und 27. August): Eines der Highlights des Jahres wird das globale GO Fest sein. Bei diesem erwarten euch wieder jede Menge Spawns und Boni. Wer ein Ticket besitzt, kann sich dabei unter anderem auf das mysteriöse Pokémon Diancie freuen.

Eines der Highlights des Jahres wird das globale GO Fest sein. Bei diesem erwarten euch wieder jede Menge Spawns und Boni. Wer ein Ticket besitzt, kann sich dabei unter anderem auf das mysteriöse Pokémon Diancie freuen. Mega-Raids mit Mega-Rayquaza (27. August): Am zweiten GO Fest-Tag feiert endlich Mega-Rayquaza sein weltweites Debüt im Spiel. Das solltet ihr also auf keinen Fall verpassen und euch den mächtigen Angreifer schnappen.

Wie gefallen euch die geplanten Events im August? Welches wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Und auf welche Inhalte hofft ihr im September? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

