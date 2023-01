Pokémon GO zeigt neue Proto-Form von Kyogre und Groudon – Werden die stärksten Angreifer

Pokémon GO hat die Proto-Formen von Kyogre und Groudon genauer vorgestellt. Nun ist bekannt, wie sie funktionieren, welche Boni sie bringen und dass sie verdammt stark werden.

Was sind Proto-Formen? Die Proto-Formen von Kyogre und Groudon sind eine nochmal verbesserte Version der beiden legendären Monster, die durch die “Protomorphose” entstehen. Die ähnelt in ihrer Funktion den Mega-Entwicklungen in Pokémon GO.

Wann kommt die Form ins Spiel? Proto-Kyogre und Proto-Groudon werden erstmals in Proto-Raids für Teilnehmer der Hoenn-Tour in Las Vegas erscheinen.

Für alle anderen Trainer ist die globale Hoenn-Tour Ende Februar der entscheidende Termin, um auf Proto-Kyogre und Proto-Groudon treffen und die Protomorphose durchführen zu können.

Wie funktioniert die Protomorphose? Ähnlich wie bei Mega-Energien benötigt man “Proto-Energie” für Kyogre und Groudon. Die bekommt man aus den neuen “Proto-Raids”, die während der Hoenn-Tour auftauchen werden, sowie aus bestimmten Forschungsaufgaben.

Die Proto-Form hält dann acht Stunden lang an. Die Energie-Kosten für die Protomorphose sinken, je öfter das Pokémon sie durchführt.

So stark werden Proto-Kyogre und Proto-Groudon in Pokémon GO

So stark werden die Proto-Formen: Wenn man Kyogre oder Groudon in Proto-Raids fängt, erhalten sie jeweils eine Spezialattacke.

Kyogre kann “Ursprungswoge” erlernen (130 Schaden in Trainer-, Arena- und Raid-Kämpfen)

Groudon lernt “Abgrundsklinge” (130 Schaden in Trainer-, Arena- und Raid-Kämpfen)

Nach einer ersten Analyse der kommenden Proto-Formen (via reddit von User Teban54) steigen die beiden Proto-Formen mit diesen Attacken direkt ganz oben in der Angreifer-Liste ihrer jeweiligen Typen ein.

Proto-Kyogre wird mit der Spezialattacke der stärkste Wasser-Angreifer, während Proto-Groudon zum besten Boden-Angreifer wird. Auch die normalen Formen der beiden Monster profitieren außerdem von der neuen Attacke.

Doch nicht nur die eigene Stärke macht die beiden Monster extrem nützlich.

Diese Boni haben die Proto-Formen in Pokémon GO

Beide Monster bringen spezielle Boni mit, wenn sie ihre Proto-Form verwenden.

Proto-Kyogre verbessert alle Wasser-, Elektro- und Käfer-Attacken in Raid-Kämpfen. Wenn ihr gemeinsam raidet, profitieren also gleich mehrere Typen von einem Attacken-Bonus. Zudem bringt euch Proto-Kyogre Extra-Bonbons und EP, wenn es euer Kumpel ist und ihr Pokémon dieser drei Typen fangt.

Bei Proto-Groudon sieht es ähnlich aus. Das bringt Angriffs-Boni für Attacken der Typen Feuer, Pflanze und Boden. Außerdem gibt es beim Fangen dieser drei Typen ebenfalls Extra-Bonbons und EP, wenn Proto-Groudon euer Kumpel ist.

Zudem erhöht sich das Proto-Level der beiden Monster, je öfter ihr die Protomorphose durchführt. Dann verbessern sich die Boni.

Während die Hoenn-Tour immer näher kommt, stehen erstmal noch andere Events an. Aktuell startet das Mondneujahrs-Event in Pokémon GO.