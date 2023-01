Pokémon GO: 2 Trainern gelingt einer der seltensten Glückstausche, die es je gab

In Pokémon GO haben Spieler die Möglichkeit ihre Monster miteinander zu tauschen. Zwei Trainern ist es dabei nun gelungen einen besonders seltenen Glückstausch zu erreichen. Wir von MeinMMO zeigen euch, was passiert ist und erklären, wieso der Tausch so besonders ist.

Um welche Funktion geht es? In Pokémon GO können Trainer ihre Monster nicht nur fangen, sondern sie auch mit ihren Freunden tauschen. Mit etwas Glück erhalten sie darüber ein besonderes Glücks-Pokémon. Dieses lässt sich mit weniger Sternenstaub-Kosten hochleveln und hat zudem eine hohe IV.

Nun berichten zwei Trainer darüber, dass sie einen der wohl seltensten Glückstausche aller Zeiten erreicht haben. Welcher das ist und warum er so besonders ist, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Der perfekte Glückstausch mit zwei Shinys

Wie der Trainer pokemaster_marcello auf seinem Instagram-Kanal zeigt, ist ihm und seinem Freund Gareth Morton ein ganz besonderer und vor allem seltener Tausch widerfahren, den es wohl so schnell nicht wieder geben wird.

So haben die beiden in einem ganz normalen Tausch, also ohne vorab einen Glücksfreunde-Status zu haben, ein schillerndes Iscalar gegen ein Shiny-Lavados getauscht. Soweit also erstmal nichts Ungewöhnliches.

Doch dann die große Überraschung: Sie landen mit diesem Tausch tatsächlich einen Glückstausch. Und damit nicht genug, denn beide Monster erhalten aus Zufall auch noch eine perfekte IV, also eine 4-Sterne-Bewertung im Spiel.

Seinen Instagram-Beitrag, in dem ihr ein Bild von den beiden Glücks-Pokémon sehen könnt, haben wir euch nachfolgend eingebunden:

Das doppelte Shlundo-Glück, kann pokemaster_marcello selbst kaum glauben und schreibt in seinem Beitrag überglücklich:

OMG!! IST DAS DER GLÜCKLICHSTE TAUSCH ALLER ZEITEN?! Ich kann es einfach nicht glauben! Wir schütteln uns immer noch. @garethmorton und ich tauschen zwei Shinys bei einem normalen Tausch und wir haben beide Shiny Lucky Hundos bekommen!!! Die Chance, dass das passiert, ist 1 zu 4,6 Millionen!!! UNGLAUBLICH! Plötzlich macht es mir nichts mehr aus, während des Forschungstages kein schillerndes Iscalar bekommen zu haben … pokemaster_marcello (via instagram.com)

Darum ist der Tausch so besonders

Chancen auf einen Glückstausch: Um in Pokémon GO einen solchen Glückstausch zu bekommen, benötigt man im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich jede Menge Glück. Denn die Wahrscheinlichkeit überhaupt ein Glückspokémon zu erhalten sind für gewöhnlich nicht sonderlich hoch.

Anders ist das, wenn ihr einen sogenannten Glücksfreunde-Status habt. Bei diesem wird euch ein garantierter Glückstausch zugesichert.

Wie ihr Glücksfreunde werdet, haben wir euch hier zusammengefasst.

Perfekte IV: Da die IV nach einem Tausch neu vergeben wird, kann es durchaus sein, dass man auf diesem Weg auch ein perfektes Pokémon erhält. Bei einem Glückstausch sind die Chancen grundsätzlich sogar ein bisschen höher, da Glücks-Pokémon immer mindestens eine IV von 80 % haben. In diesem Fall kann sich dann aber meistens nur einer der beiden Trainer glücklich schätzen.

Dass sowas jedoch bei beiden Spielern der Fall ist und diese dann ausgerechnet auch noch zwei Shinys tauschen, ist in Pokémon GO etwa so, wie der Sechser im Lotto. So beziffert pokemaster_marcello die Chancen selbst gerade einmal auf etwa 1 zu 4,6 Millionen (via instagram.com).

Wie findet ihr den besonderen Glückstausch von Pokémaster Marcello und Gareth Morton? Hattet ihr vielleicht sogar selbst schon einmal ein solches Glück? Und bei welchem Monster würdet ihr euch über ein Glücks-Pokémon freuen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

