So werdet ihr Glücksfreunde in Pokémon GO für garantierte Glückspokémon

Die Glücksfreunde in Pokémon GO sind live! Niantic veröffentlicht das neue Feature mit dem aktuellen Update.

Was sind Glücksfreunde? Dieses Feature wurde bereits vor einigen Tagen im Code von Pokémon GO gefunden. So werden euch Glückspokémon durch dieses Feature garantiert.

Wir zeigen euch, wie dieses neue Feature funktioniert und sagen euch, was es bringt, wenn man Glücksfreunde hat.

So funktioniert das Feature „Glücksfreunde“

Wie wird man Glücksfreund? Die wichtigste Voraussetzung für einen Glücksfreund ist das Freundschaftslevel. Nur Spieler, die miteinander “Beste Freunde” sind, können Glücksfreunde werden.

So sieht der Glückstausch dann aus.

Einen Glücksfreund löst ihr dann aus, wenn ihr mit eurem besten Freund interagiert. Dies geht durch:

Gemeinsames Raiden

Öffnen von Geschenken

Gemeinsames Kämpfen an Arenen

Tauschen von Pokémon

Einen PvP-Kampf

Wie funktioniert das Auslösen? Es ist wahrscheinlich, dass dieses Prinzip zufällig abläuft. Wenn ihr also einem besten Freund ein Geschenk schickt, könntet ihr Glücksfreunde werden, dies ist aber nicht garantiert.

Man weiß aber schon, dass dies nur mit der ersten Aktion des Tages durchgeführt werden kann. Wenn ihr mit eurem besten Freund also schon eine Aktion durchgeführt habt und noch kein Glücksfreund seid, müsst ihr es am Tag darauf versuchen.

So erhaltet ihr garantierte Glückspokémon: Wenn ihr zusammen Glücksfreunde seid, dann wird der Tausch eures nächsten Pokémons garantiert glücklich. Ihr bekommt also garantierte Glückspokémon.

Wo erkenne ich einen Glücksfreund? Wenn ihr Glücksfreunde werdet, erkennt ihr dies direkt bei eurem Freund in der Übersicht. Dort sind dann goldene Kreise um den Namen und der Freund ist im Generellen golden hinterlegt.

Wie oft funktioniert das? Mit jedem besten Freund könnt ihr pro Tag einmal Glücksfreund werden. Es ist also möglich am Tag mehrere Glücksfreunde zu haben.

Das bringen die Glückspokémon: Wenn ihr dann Glückspokémon durch das Tauschen erhalten habt, bringen sie viele Vorteile. So kostet das Hochleveln nur die Hälfte an Sternenstaub und das Pokémon hat mindestens 80 % IV.

Mit den Glücksfreunden könnt ihr nun also bestimmen, welches Pokémon ein Glückspokémon wird. So könnt ihr also besonders starke Pokémon als Luckys tauschen und dadurch einen enormen Vorteil erhalten.

