Pokémon GO: Fangt dringend Morpeko im Event, bevor es zu spät ist

In Pokémon GO könnt ihr das neue Monster Morpeko fangen. Und das solltet ihr besser bald tun.

Was ist los in Pokémon GO? Im Spiel hat Halloween, Teil 1 begonnen. Das brachte unterschiedliche Dinge zu Pokémon GO – vor allem aber das Debüt von Morpeko.

Morpeko ist ein spezielles Monster, denn es hat die Fähigkeit, im Kampf gegen andere Spieler oder Team Rocket seine Form zu wechseln. Dann ändert seine Attacke sogar den Typen – eine spannende Fähigkeit, wenn man den Gegner überraschen will.

Das Ding ist: Dieses Pokémon solltet ihr unbedingt während des Events, also bis spätestens zum 28. Oktober, fangen. Danach wird es nämlich schwierig zu bekommen sein.

So fangt ihr Morpeko jetzt/während des Events in Pokémon GO

Aktuell könnt ihr folgende Wege nutzen, um relativ einfach an Morpeko zu bekommen.

Es versteckt sich hinter der Feldforschung „Gewinne 2 Raids“, die ihr einsammeln könnt.

Ein Exemplar ist auch in der befristeten Kryppuk-Forschung verfügbar, die während des Events läuft. Löst dafür die Aufgabe „Fange 108 Geist- oder Unlicht-Pokémon“

Ihr könnt Morpeko derzeit auch in der Kampfliga begegnen. Auf dem Premium-Weg ist die Chance höher, doch auch auf dem normalen Weg ist es auf allen Rängen zu bekommen.

In der kostenpflichtigen Forschung „Morpeko-Einteiler“ sind 5 Exemplare enthalten, aber die Forschung kostet 5,99 Euro.

Wieso muss ich mich beeilen? Nach aktuellem Stand ist Morpeko nur während des Halloween-Events über die oben genannten Wege zu fangen.

Danach wird es nur noch einen Weg geben: Die PvP-Kampfliga. Dort wird Morpeko aber erst ab Rang 16 verfügbar sein, dann als Belohnung.

Das bedeutet: Ab diesem Zeitpunkt müsst ihr viel mehr Kampfliga-Matches spielen und erstmal im Rang aufsteigen, bevor ihr wieder die Chance auf ein Morpeko habt.

Deshalb: Nutzt jetzt am besten die Gelegenheit und schnappt es euch im Event.

Was steht sonst bei Pokémon GO an? Schon bald steht ein echtes Großevent an: Die Naturzone soll das große Herbst-Event in Pokémon GO werden und folgt damit auf die GO Tour und das GO Fest. Bei der Naturzone stehen unter anderem das Debüt von Riffex, seiner Gigadynamax-Form und die Rückkehr der Urformen von Dialga und Palkia an. Außerdem wird ein neuer Ball in Pokémon GO erscheinen – mehr Infos hier.