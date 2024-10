Pokémon GO: Halloween 2024 bringt ein neues Pokémon, Dynamax-Monster und mehr

Morgen startet der 1. Teil des Halloween-Events 2024 in Pokémon GO. Dabei gibt es neben dem Debüt eines völlig neuen Taschenmonsters zahlreiche Features, auf die sich Trainer freuen können.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO wird wie die vergangenen Jahre zuvor das Halloween-Event gefeiert. Das Event steht ganz im Zeichen der Geister-Pokémon und hat einige Events und neue Taschenmonster im Gepäck, die sich thematisch um das Grusel-Fest drehen. Es gibt:

Ein neues Pokémon mit einer exklusiven Attacke

Ein neues Dynamax-Monster

Pokémon mit einer erhöhten Shiny-Chance

Weitere spannende Boni und Inhalte

Wann startet das Event? Der erste Teil des Halloween-Events startet am 22. Oktober 2024 um 10:00 Uhr und endet am 28. Oktober 2024 um 10:00 Uhr.

Teil 1 des Halloween-Events mit neuen Monstern für Pokémon GO

Was für ein neues Pokémon gibt es? Erstmals haben Trainer die Chance, ein Morpeko zu fangen. Jedes Mal, wenn es eine Lade-Attacke einsetzt, kann es während des Kampfes seine Form ändern. Dadurch sollen sich völlig neue Strategien ergeben, die anfangs allerdings nur in Kämpfen gegen Team GO Rocket und in der GO-Kampfliga funktionieren.

Morpeko kommt mit einer exklusiven Attacke für 2 unterschiedliche Formen:

Aura-Rad (Elektro) ist die Lade-Attacke der Pappsattform von Morpeko und teilt 100 Schaden vom Typ Elektro aus.

Aura-Rad (Unlicht) ist die Lade-Attacke der Kohldampfform von Morpeko und teilt ebenso 100 Schaden aus, allerdings vom Typ Unlicht.

Ihr könnt Morpeko als Belohnung für abgeschlossene Kampfsets in der GO-Kampfliga begegnen.

Wie sieht es bei Dyna-Kämpfen aus? Auch hier gibt es ein Debüt: Erstmals können Trainer Dynamax-Nebulak in den Dyna-Kämpfen der Stufe 1 begegnen. Folgenden Pokémon könnt ihr außerdem noch begegnen:

Dyna-Kämpfe der Stufe 1: Nebulak, Chimpep, Hopplo, Memmeon

Dyna-Kämpfe der Stufe 3: Legios

Sowohl Nebulak als auch Legios können in einer Shiny-Variante auftauchen.

Weitere Features in der Übersicht

Was bringt das Event sonst noch? Neben den neuen Taschenmonstern gibt es zahlreiche Features, die auf Trainer in Pokémon GO warten. Eine grobe Auflistung findet ihr hier:

Event-Boni wie doppelte Fang-Bonbons und höhere Chance auf Schillernde Nachtara in Raid-Kämpfen sowie Schillernde Zorua

Wilde Pokémon wie Zubat und Webarak, die vermehrt erscheinen

Neue Pokémon wie Sniebel und Zobiris, die in Raid-Kämpfen erscheinen

Kostenlose Befristete Forschung rund um Kryppuk und seine 108 Geister

Neue Event-Feldforschungsaufgaben

Kostenpflichtige Befristete Forschung für rund 2 bzw. 5 Euro

Neue Avatar-Artikel und Sticker, die zu Halloween passen

Farbenfrohe Halloween-Deko

Ein Remix der Lavandia-Musik, der nachts läuft

PokéStop-Showcases

Neue Angebote im Pokémon-Go-Webstore

Solltet ihr mehr Informationen zu den einzelnen Features benötigen, könnt ihr euch den Übersichtsartikel auf MeinMMO anschauen. Dort sind die einzelnen Stichpunkte noch einmal genauer erklärt.

Im letzten Jahr wurde Halloween ebenso groß gefeiert. Damals gab es mit Gruff einen Geisterhund als neues Taschenmonster, das neu erschienen ist. Wie das Halloween-Event im letzten Jahr ablief, erfahrt ihr hier: Pokémon GO enthüllt Halloween-Event 2023 mit neuem Pokémon & Forschung