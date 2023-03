Pokémon GO: Ursaring entwickeln, wann ist der nächste Termin?

Ihr wollt in Pokémon GO Ursaring zu Ursaluna entwickeln? Wir zeigen euch hier, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst und wann der nächstmögliche Termin ist.

Was ist das für eine Entwicklung? Teddiursa kann sich mit der Hinzugabe von 50 Bonbons zu Ursaring entwickeln. Seit dem Community Day im November 2022 ist es möglich, Ursaring zu Ursaluna zu entwickeln. Dafür müssen allerdings die Bedingungen stimmen.

Wir zeigen euch hier im Quick-Guide, auf was ihr achten müsst, wenn ihr Ursaluna in Pokémon GO erhalten wollt.

Ursaring zu Ursaluna entwickeln – So geht’s

Wie funktioniert das? Ihr könnt Ursaring nur bei Vollmond zu Ursaluna entwickeln. Ausnahmen gibt es, wenn Niantic die Entwicklung während bestimmter Events aktiviert.

Für die Entwicklung von Teddiursa zu Ursaring benötigt ihr 50 Teddiursa-Bonbons

Für die Entwicklung von Ursaring zu Ursaluna benötigt ihr 100 Teddiursa-Bonbons und der Vollmond muss aktiv sein

Schaut dazu im Spiel, ob der Vollmond am Himmel steht

Ursaluna in Pokémon GO: So stark ist das neue Pokémon

Wann ist der nächste Termin? Ihr solltet euch die Termine im Kalender markieren, an denen Vollmond ist. Im Jahr 2023 sind das die folgenden Daten (via Wochenblatt-Reporter):

7. Januar um 00:07 Uhr – Samstag

5. Februar um 19:28 Uhr – Sonntag

7. März um 13:40 Uhr – Dienstag

6. April um 06:34 Uhr – Donnerstag

5. Mai um 19:34 Uhr – Freitag

4. Juni um 05:41 Uhr – Sonntag

3. Juli um 13:38 Uhr – Montag

1. August um 20:31 Uhr – Dienstag (Supermond)

31. August um 03:35 Uhr – Donnerstag (Blauer Mond)

29. September um 11:57 Uhr – Freitag

28. Oktober um 22:24 Uhr – Samstag

27. November um 10:16 Uhr – Montag

27. Dezember um 01:33 Uhr – Mittwoch

Das müsst ihr bedenken: Euer Ursaring müsst ihr nicht zu der exakten Uhrzeit entwickeln. Zu den letzten Terminen gab es außerdem kleinere Probleme. Es empfiehlt sich, zu den Vollmond-Terminen bereits 2 Tage vorher und 2 Tage nachher zu prüfen, ob eure Entwicklung funktioniert.

Im April könnt ihr also zur Sicherheit schon am 4. April und am 5. April schauen, ob die Entwicklung klappt. Dann am 6. April zum Vollmond-Termin und zur Sicherheit auch am 7. und 8. April.